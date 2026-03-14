Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos bombardea la isla de Jark , uno de los epicentros petroleros de Irán

EEUU ordena la salida de Omán de sus empleados no esenciales y de sus familias

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado a última hora de este viernes que todos sus empleados no esenciales en Omán, así como sus familias, abandonen inmediatamente el país por la expansión de la guerra de Irán.

La orden publicada por la Embajada norteamericana ha sido emitida horas después de que dos ciudadanos extranjeros murieran en Omán por el impacto de un dron en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar.

En total, tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en Omán desde el comienzo de los contraataques iraníes por toda la región en represalia a la ofensiva conjunta de EEUU e Israel. Omán ha sido escenario de bombardeos a sus puertos de Duqm y Salala. Dos petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones de sus costas.