Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha de género UCOConvento ReginaDesahucio madreOvarios poliquísticosCerro MurianoDespedidas de solteroClínica estéticaPasarela TurruñuelosPérdidas aceiteBurka
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 58 heridos en Israel por el impacto de proyectiles lanzados por Irán

Una milicia proiraní reivindica el ataque a un avión de EEUU en Irak y Teherán dice que los seis tripulantes han muerto

Muere un militar francés tras un ataque a la base francesa en Erbil, en el norte de Irak

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Atacan las instalaciones de almacenamiento de petróleo del puerto de Salalah, en Omán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos e Israel mantienen los ataques sobre Irán meintras Teherán responde con misiles y drones, en lo que consideran esta ola como la "más devastadora y la más dura" hasta la fecha. La escdalada del conflicto amenaza con extenderse por Oriente Próximo y ha disparado la tensión en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de petróleo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  2. El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
  3. Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
  4. El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
  5. La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
  6. Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
  7. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  8. Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Rodolfo Sancho, a juicio por llamar "bipolar" a su exmujer, Silvia Bronchalo

Rodolfo Sancho, a juicio por llamar "bipolar" a su exmujer, Silvia Bronchalo

Descubren que los mapaches son capaces de resolver rompecabezas por pura curiosidad

Descubren que los mapaches son capaces de resolver rompecabezas por pura curiosidad

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base del norte de Irak

Muere un soldado francés en un ataque con drones a una base del norte de Irak

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios
Tracking Pixel Contents