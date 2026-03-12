Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Despedidas de solteroCentros comercialesPasarela TurruñuelosBurkaMedina Azahara ConciertoHotelesPérdidas AyuntamientoTraslado JusticiaEconomíaCórdoba CF
instagramlinkedin

Un conflicto descontrolado

Trump dice que no está "interesado" en el Nobel de la Paz en medio de la guerra de Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump / Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, cuando se cumplen trece días de la guerra con Irán, que no está "interesado" en el Premio Nobel de la Paz, un galardón que había deseado durante mucho tiempo. En una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Examiner, Trump declaró que no tiene "ni idea" de si la ofensiva, lanzada el 28 de febrero junto a Israel y bautizada como 'Furia Épica' por el Pentágono, afectará a sus aspiraciones al Nobel. "No lo sé", respondió Trump, quien agregó: "No estoy interesado en eso".

El republicano también negó haber abordado el tema del Nobel durante las últimas conversaciones que ha mantenido con líderes internacionales. Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de no involucrar a Estados Unidos en prolongadas guerras en el exterior y ha reivindicado en varias ocasiones el Nobel de la Paz para sí mismo, pues asegura haber puesto fin a ocho conflictos internacionales.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán, en la que fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y a la que la República Islámica ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países que albergan bases militares estadounidenses.

Estados Unidos podría haber sido responsable del bombardeo contra una escuela de niñas en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas, según una investigación preliminar del Pentágono a la que tuvo acceso 'The New York Times'.

Trump, que ha acusado a Irán de ser responsable del ataque a la escuela, ha dicho que acatará lo que determine la investigación.

Noticias relacionadas y más

La guerra, en la que han muerto siete militares estadounidenses y que ha provocado un aumento del precio de la gasolina por el bloqueo en el golfo Pérsico, podría pasar factura a Trump de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, en las que está en juego la mayoría republicana en el Congreso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
  2. Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
  3. Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
  4. Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
  5. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  6. Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
  7. Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
  8. Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas

Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania

Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania

Villanueva de Córdoba impulsa un proyecto para convertir su estación de AVE en un modelo de desarrollo territorial

Villanueva de Córdoba impulsa un proyecto para convertir su estación de AVE en un modelo de desarrollo territorial

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores dentro de su transformación hacia 2030

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores dentro de su transformación hacia 2030

Renfe reubica a los viajeros del AVE Madrid-Sevilla tras una avería en Córdoba: dos trenes para llegar a destino

Renfe reubica a los viajeros del AVE Madrid-Sevilla tras una avería en Córdoba: dos trenes para llegar a destino

Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio

Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio

José Gómez Soldado

José Gómez Soldado
Tracking Pixel Contents