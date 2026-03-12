Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump dice que EE.UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California

Washington

Washington, 11 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su Gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Trump señaló a periodistas que las autoridades federales analizan la información tras conocerse un memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que advertía sobre la presunta intención iraní de ejecutar un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados si Estados Unidos realizaba operaciones militares contra ese país.

El presidente dijo además que ha sido informado sobre la posible presencia de células durmientes iraníes dentro de Estados Unidos, aunque no ofreció detalles adicionales y subrayó que la información está siendo evaluada por las autoridades.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron al estado sobre estas afirmaciones, pero indicó más tarde que no existe una "amenaza inminente", mientras que el memorando del FBI señalaba que la información recibida aún no ha sido comprobada ni verificada.

El aviso se produce en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán tras recientes enfrentamientos militares, lo que ha llevado a las autoridades federales a reforzar la vigilancia ante posibles represalias, aunque por ahora no se ha confirmado la existencia de un plan concreto de ataque contra territorio estadounidense.

Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania

Villanueva de Córdoba impulsa un proyecto para convertir su estación de AVE en un modelo de desarrollo territorial

El aeropuerto de Córdoba es el que más crece en pasajeros en España pese al cierre por las inundaciones

Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores dentro de su transformación hacia 2030

Renfe reubica a los viajeros del AVE Madrid-Sevilla tras una avería en Córdoba: dos trenes para llegar a destino

Margarita Robles visita la base de Cerro Muriano en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio

José Gómez Soldado

