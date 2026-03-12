Michigan
Abatido un hombre armado que embistió con su coche una sinagoga en Michigan
Aunque se desconocen aún los motivos del ataque contra la sinagoga Temple Israel cerca de Detroit, el incidente llega con la tensión disparada por la guerra de Irán
La policía de Michigan ha respondido este jueves a un tiroteo en una sinagoga en West Bloombfield, a unos 60 kilómetros de Detroit. Se trata de la sinagoga Temple Israel, que sirve a una gran congregación en Michigan, con 12.000 miembros, y también opera una guardería y un centro preescolar.
Los medios locales han informado de que un coche ha chocado contra un edificio y luego se han escuchado disparos. Las imágenes de las televisiones locales y compartidas en redes sociales muestran humo negro de un incendio saliendo de dentro de un edificio.
Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland, ha informado de que personal de seguridad de la sinagoga ha visto a un hombre armado salir del coche y le han disparado. En el momento de escribir estas líneas no había información sobre heridos. Varios medios, incluyendo AP y Fox News, han afirmado citando a fuentes policiales que el autor del tiroteo está muerto. Fuentes citadas por Fox también han asegurado que el cuerpo del sospechoso presenta graves quemaduras.
El director del FBI, Kash Patel, ha informado de que agentes de la agencia federal están ya presentes en la escena.
La fiscal general, Pam Bondi, ha informado en X también del despliegue de agentes federales y ha añadido en su mensaje: "Por favor, recen".
Aunque las fuentes policiales citadas por los medios consideran aún demasiado pronto señalar los motivos del tiroteo o identificarlo como terrorismo, se produce en un momento en que se ha disparado la alerta por la posibilidad de ataques violentos en respuesta a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
De hecho, la Federación Judía de Detroit ha recomendado a todas las organizaciones judías del área a poner sus edificios en protocolo de cierre de seguridad. "Que no entre ni salga nadie de su edificio".
En Nueva York, mientras, la policía informó en su cuenta de X que está siguiendo lo ocurrido en Michigan y han escrito que "por precaución, y dado el ambiente general de amenaza intensificada", seguirán "desplegando patrullas de alta visibilidad en instituciones culturales y religiosas judías en la ciudad".
