Francia destapa una campaña de injerencia extranjera contra las elecciones municipales de este domingo

La desinformación se ha consolidado como una de las armas más eficaces en las operaciones de injerencia extranjera. Durante los períodos electorales, este tipo de campañas de desestabilización ya no sorprenden a los gobiernos, sin embargo, las autoridades francesas han detectado por primera vez un caso dirigido contra las elecciones municipales de 2026, que tendrán lugar del 15 al 22 de marzo.

Hasta ahora, los intentos de manipulación se habían limitado a grandes citas electorales, pero ante un contexto de tensiones internacionales, donde un nuevo orden mundial se dibuja, los servicios de seguridad de Francia han destapado recientemente una red de páginas web falsas procedentes del sur de Asia que atacaban a varios candidatos a la alcaldía de París.

Según la investigación, estas webs distribuían a través de Facebook y otras plataformas, contenido polémico y "muy basura" generado con inteligencia artificial (IA), con el objetivo de generar clics y polémica en internet. Aunque el Ministerio del Interior no ha querido dar más detalles, la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional (SGDSN) confirmó en un breve comunicado que se trata "de una operación de interferencia digital extranjera dirigida específicamente a las elecciones municipales de 2026".

La red fue desmantelada tras detectar sitios falsos en varios idiomas con "objetivos visiblemente lucrativos y no políticos", según confesó una fuente de seguridad para la agencia AFP. Las autoridades, además, geolocalizaron varias "granjas de trolls" situadas en un país del sur de Asia, "famoso por este tipo de estructuras, pero no conocido por difundir ataques contra Francia".

El servicio de vigilancia y protección contra interferencias digitales externas (VIGINIUM) explicó que este tipo de plataformas trabajaban con el fin de explotar ciertos temas sensibles relacionados con las elecciones municipales para polarizar el debate público.

Pierre-Yves Bournazel, objeto de la injerencia rusa

No es la primera vez que la política francesa es objetivo de estos ataques por parte de países extranjeros, como Rusia, Irán o China. Lo sorprendente es que los ataques apunten a figuras de menor proyección nacional.

Es el caso del candidato a las elecciones municipales de París, Pierre-Yves Bournazel, perteneciente al partido de centro derecha 'Horizons', cuya campaña fue objetivo de un ataque enfocado a "desacreditar su imagen", tal y como indicó VIGINIUM. "Durante nuestra investigación, encontramos un sitio web que suplantaba la identidad del sitio web oficial del candidato", afirmaron.

"La investigación aún se está consolidando, pero en general, esta vez hay muy pocos nombres de dominio con un toque regional. Se trata principalmente de dominios .fr genéricos", explicó una fuente del servicio estatal a varios medios locales. Las pesquisas apuntaban claramente a la red rusa Storm-1516, acusada en el pasado de estar detrás de numerosas campañas de desinformación en Francia.

Francia, objetivo de la injerencia

El precedente más polémico sobre injerencia digital se remonta a las elecciones presidenciales de 2017, marcadas por la filtración masiva de correos privados de Emmanuel Macron tras el hackeo de los ordenadores del equipo de campaña. Cientos de documentos salieron a la luz, incluyendo falsificaciones, donde se acusaba al futuro presidente de Francia de tener cuentas secretas en las Bahamas. Las autoridades siempre sospecharon que tras el escándalo se escondían los tentáculos rusos.

Después de aquello, el gobierno de Macron decidió crear en 2021 VIGINIUM, un servicio para luchar contra la creciente injerencia extranjera. Desde entonces, sus investigadores denuncian cada vez más campañas de desinformación en redes sociales financiadas por actores extranjeros, apoyadas incluso con 'influencers' para amplificar narrativas políticas o manipular algoritmos con el fin de viralizar contenidos falsos.

El último gran caso detectado por este organismo se produjo durante el reciente conflicto entre la India y Pakistán, donde actores chinos difundieron y amplificaron desinformación que cuestionaba la fiabilidad de los aviones de combate franceses Rafale.

Una guerra casi invisible en la que el arma más poderosa es la información. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 1.361 incidentes relacionados con este tipo de actores maliciosos, un 15% más que el año anterior. A esta preocupación se suma los datos de un estudio de la autoridad reguladora audiovisual ARCOM, que revela que cuatro de cada diez franceses se informan diariamente a través de la redes sociales, a menudo mediante canales no oficiales.

Campañas de desinformación que se han ido amplificando pasando de unas elecciones generales, a los Juegos Olímpicos de París, situaciones de revueltas sociales como los chalecos amarillos, o las elecciones municipales de 2026.