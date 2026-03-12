OTAN
Dos cazas españoles interceptan dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania
Las aeronaves españolas detectan dos aviones rusos SU-24D Fencer, en una misión de la OTAN para proteger el flanco oriental de la Alianza Atlántica
EP
La OTAN ha interceptado dos aviones SU-24D Fencer de Rusia en el espacio aéreo de Lituania, de la mano de cazas españoles desplegados este lunes bajo la misión antiaérea Centinela Oriental' impulsada por la Alianza Atlántica.
Según ha informado el Comando Aéreo de la OTAN en un mensaje en redes sociales, los cazas españoles desplegados en la Policía Aérea del Báltico lanzaron un Alpha Scramble desde la base aérea de Siauliai (Lituania).
"La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN", ha precisado.
Operación 'centinela oriental'
El objetivo de la Operación 'Centinela Oriental' es "proteger" el territorio a lo largo del flanco oriental de la OTAN. Tal y como detalla el Ministerio de Defensa español, es la respuesta de la Alianza a una declaración del artículo 4 del Gobierno polaco como reacción a la incursión de un dron ruso en Polonia los días 9 y 10 de septiembre de 2025. La Operación se puso en marcha dos días después, el 12 de septiembre de 2025, sin fecha de finalización prevista.
Su propósito principal es aumentar la capacidad de la OTAN para contrarrestar las amenazas militares rusas, en particular para interceptar los drones rusos que violan el espacio aéreo de los estados miembros.
España anunció el mismo 12 de septiembre su intención de participar en la nueva operación, en "solidaridad" con su aliados, y materializado el apoyo a esta con dos cazas C.16 de dotación en el destacamento 'Vilkas', a través de un sistema de alerta rápido (QRA, por sus siglas en inglés), y del avión Tk23 para reabastecimiento en vuelo.
