Guerra en Oriente Próximo
Dardo de Meloni a Sánchez: "La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España"
La líder derechista ha respondido de esta manera después de días de críticas de la oposición italiana que ha presentado al presidente del Gobierno español como un ejemplo a seguir.
Dardo envenenado de Giorgia Meloni a Pedro Sánchez. Así puede resumirse lo sucedido este miércoles en el Senado italiano cuando, durante un debate parlamentario, la mandataria italiana se ha referido a la postura del presidente del Gobierno español sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
"Me reconforta estar en la misma posición que los principales países europeos, con la práctica totalidad de ellos, salvo España, y me sorprende que tampoco esta vez estén de acuerdo", ha afirmado la líder derechista, al referirse a las críticas que —desde hace días y de nuevo este miércoles— le dirige la oposición italiana, que elogia a Sánchez.
La paradoja, según Meloni, es que en esta ocasión sería ella quien está del lado de la Unión Europea. “Todas las veces que he venido a esta Cámara el mantra era 'hay que estar del lado de Europa'. Ahora que estamos del lado de Europa tampoco les parece bien, a menos que quisieran decir que debíamos estar del lado de la izquierda europea. Y en eso, comprenderán, no puedo ayudarles. Gracias", ha concluido, prácticamente al final de su turno de réplica a la discusión parlamentaria sobre la postura de Italia en la guerra en curso.
Espalda erguida
Meloni se ha expresado de esta manera después de días en los que las manifestaciones de euforia de la oposición italiana —especialmente por la postura de Madrid sobre el uso de las bases militares en suelo español— han alcanzado uno de sus momentos de mayor intensidad del actual mandato, evocando incluso las pasiones que llegó a suscitar en la izquierda del país el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hace algo más de una década.
Ejemplo de ello fue la propia jefa del Partido Democrático, Elly Schlein, quien calificó la postura de Sánchez como una "lección de dignidad y soberanía" frente a acciones unilaterales. En la misma línea, el exprimer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, habló de Sánchez como un líder con "la espalda erguida", mientras que Nicola Fratoianni, líder de Izquierda Italiana, pidió a Meloni "el coraje de emular" a Madrid.
