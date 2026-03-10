Von der Leyen desata una tormenta en la UE con su discurso sobre el orden mundial: esto piensan analistas y políticos europeos

El discurso duró solo 10 minutos, pero ha desatado una gran tormenta política en la Unión Europea (UE).

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial". Eludió criticar el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y pidió a los europeos que se adapten al mundo tal y como es.

"Ya no podemos hacer de la preservación del sistema basado en reglas la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus reglas nos protegerán frente a las complejas amenazas a las que nos enfrentamos", dijo la política alemana. "Necesitamos construir nuestro propio camino europeo y encontrar nuevas formas de cooperar con socios".

Este martes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, entre otros, han criticado esa toma de posición política de Von der Leyen.

"La nostalgia no es una política"

Ese viejo orden mundial construido tras la Segunda Guerra Mundial (el de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, de la Organización Mundial del Comercio o de los tribunales de La Haya) está en entredicho desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

"El nuevo orden no puede consistir simplemente en lamentarse por la desaparición del antiguo. La nostalgia no es una política", argumenta en conversación con EL PERIÓDICO un eurodiputado popular que prefiere mantener el anonimato. "Nos pongamos como nos pongamos, el orden internacional ha cambiado y, por tanto, si Europa quiere ser un actor que contribuya a conformar ese nuevo orden, y no solo alguien que lo sufre, tiene que ponerse las pilas".

Defiende que Von der Leyen "fue valiente" al verbalizar una idea que ya circulaba en círculos académicos y políticos. Se trata, dice, de un mensaje de realismo político. No centrarse en el debate jurídico sobre la legalidad de ciertas acciones, sino en sus resultados: las democracias no pueden limitarse a un formalismo legal si quieren enfrentarse a las dictaduras.

El mundo vive ya una transición peligrosa e inestable. Potencias como Estados Unidos, China y Rusia están rediseñando las reglas, mientras instituciones como Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad "son incapaces de resolver conflictos". El problema es que lo viejo está desapareciendo sin que lo nuevo esté todavía definido, lo que abre una etapa de incertidumbre. "Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer", en palabras del pensador Antonio Gramsci sobre el período de entreguerras del pasado siglo.

"Es la condición de supervivencia de Europa"

Fuentes socialistas europeas critican duramente las palabras de la política conservadora alemana y lo enmarcan en su "profundo atlantismo y apoyo a Israel". Su discurso mimetiza el del canciller alemán, Friedrich Merz, que dijo a Donald Trump en la Casa Blanca estar alineado con los ataques contra Irán. El problema, alegan estas fuentes, es que Von der Leyen no tiene legitimidad para fijar la posición de política exterior europea y, mucho menos, defender la línea alemana, opuesta a la de otros países del sur de Europa.

En la misma línea se expresa en conversación con EL PERIÓDICO el vicepresidente del Parlamento Europeo Javier López. "Defender un orden internacional basado en normas frente al unilateralismo agresivo no es ingenuidad: es la condición de supervivencia política de Europa. Si renunciamos a ello, la Unión acabará atrapada entre el poder desnudo de Trump y el autoritarismo de Putin", dice el eurodiputado socialista. "Europa nació para domesticar la fuerza mediante el derecho. Por eso no podemos seguir practicando un atlantismo acrítico ni mirar hacia otro lado cuando aliados tradicionales vulneran el derecho internacional".

"Lo que ha dicho es una obviedad"

"Von der Leyen ha decidido conscientemente tensar el marco institucional para provocar una reacción en los europeos. No ha querido ser diplomática. Está intentando despertar a los europeos", argumenta en conversación con EL PERIÓDICO Florentino Portero, analista de relaciones internacionales e investigador sénior de la Fundación CIVISMO. "En el fondo, lo que ha dicho es una obviedad. El orden liberal internacional que puso en pie el presidente de Estados Unidos Harry Truman está muerto y enterrado. Lo patético, lo ridículo, es que una parte de los europeos se niegue a asumirlo y siga comportándose como un zombi en un mundo que ya no existe".

París, 10 de marzo de 2026. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen / ABDUL SABOOR / AFP

El verdadero problema de Europa, argumenta Portero, no es salvar el viejo sistema internacional, sino prepararse para poder actuar en el nuevo escenario. Eso implicaría avanzar hacia más integración, tener una unión fiscal y conseguir capacidad real de defensa, con un ejército europeo. "Esa defensa común, si quiere ser operativa, tiene que incluir una dimensión nuclear", añade.

"El documento de seguridad nacional publicado recientemente por la Administración Trump es casi el acta notarial de que no queda nada del viejo consenso estratégico norteamericano", concluye el experto. "No es que los europeos estemos en contra de un orden regido por reglas e instituciones internacionales; al contrario, seguimos defendiendo ese ideal. Lo que se reconoce es que el viejo orden liberal, sostenido en el compromiso norteamericano, ha dejado de existir".

"No le corresponde a Von der Leyen"

Todos los entrevistados, incluidos los que apoyan el fondo de la cuestión planteada, reconocen que Von der Leyen se ha extralimitado en sus funciones como presidenta del Ejecutivo europeo. Su puesto, según los tratados, consiste en impulsar leyes y aplicarlas. La posición de política exterior se decide en el Consejo Europeo de los 27 jefes de Estado y de Gobierno, y la materializa la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad.

"Una decisión de ese calibre, casi tectónica, sobre cómo debe orientarse estratégicamente la Unión Europea ante el mundo y ante el orden internacional, no puede anunciarla la presidenta de la Comisión como si fuera una posición propia de la Unión", apunta a este diario Ignacio Molina, investigador senior del Real Instituto Elcano.

Interpreta que detrás del discurso hay un sesgo nacional y político muy marcado. "Lo que ha hecho Von der Leyen es inclinar ilegítimamente la posición de la Unión hacia una sensibilidad muy alemana", asegura. Alemania tiene una relación especial con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y está alineada con Israel. Además, según el experto, siente una fuerte ansiedad estratégica ante Rusia por la guerra en Ucrania y un temor nacional a su propio declive económico. Pero, lo que es una postura defendible para el canciller de Alemania, no lo es para la representante de los 27.

La legalidad del ataque "preventivo" israeloestadounidense contra Irán ha sido puesta en duda por los presidentes de España o Francia, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, entre otros.

Sobre el fondo, Molina cree que Von der Leyen "formula muy mal la cuestión". A su juicio, la Unión podría haber reconocido la erosión del sistema y, al mismo tiempo, reivindicar un papel propio en la defensa de un marco de reglas, junto a otros aliados. "Su discurso suena a resignación o, peor aún, a adaptación pasiva" y, pronunciada en el contexto de Irán, “se interpreta inevitablemente como una forma de justificar que ya no hace falta examinar ciertas acciones con el prisma del derecho internacional". Por eso concluye que, más que pragmatismo, el discurso corre el riesgo de "desdibujar el papel que Europa podría jugar como polo de referencia" y de hacer que "la Unión corra el riesgo de perder una oportunidad"

"La Unión Europea es hija de ese orden internacional"

Para Pol Morillas, director del centro de pensamiento de Barcelona CIDOB, la Unión Europea es "hija de ese orden internacional basado en reglas" y, por ello, es "impensable" que reniegue ahora de "la promoción del Estado de derecho". Hacerlo implicaría pasar por encima de su propia razón de ser.

A su juicio, ahí aparece una tensión de fondo: la UE quiere comportarse como un gran actor geopolítico sin contar con las capacidades necesarias y, al mismo tiempo, "adopta el lenguaje de esos actores" fuertes sin poder actuar realmente como uno de ellos. "Una cosa es entrar en ese tipo de narrativa teniendo las capacidades para ejercer como actor de ese nuevo mundo; otra, hacerlo desde la dependencia", resume.

Sostiene que Von der Leyen parece estar "arrimándose al poder norteamericano y a Trump en particular". A ello añade una objeción jurídica e institucional: como "guardiana de los tratados", la Comisión no puede ignorar que esos valores están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Von der Leyen "no puede hacer una interpretación de ese tratado de acuerdo con su evaluación del estado de la geopolítica global".