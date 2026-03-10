Ofensiva de EEUU e Israel
El Pentágono advierte que este martes será el "día más intenso" de ataques contra Irán
Redacción
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, adelantó que este martes será el día más intenso de bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra y afirmó que Teherán ha mostrado una capacidad reducida de respuesta a medida que avanza la ofensiva.
"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.
Según el secretario de Defensa, "en las últimas 24 horas" la República Islámica "ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha".
Sobre la duración de la guerra, Hegseth rechazó concretar un plazo y afirmó que el presidente Donald Trump es quien "tiene el control". En los últimos días, Trump ha dado respuestas contradictorias sobre cuándo podría acabar la actual ofensiva, iniciada junto a Israel el pasado 28 de febrero. En algunos casos, ha sugerido que el Ejército estadounidense había logrado la mayoría de sus objetivos. En otros, ha dicho que la guerra podría continuar varias semanas más.
