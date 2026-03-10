EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Trump reitera sus amenazas a una Cuba "en ruinas": "Podría ser una toma de control amistosa, podría no serlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que Cuba sufre "profundos problemas" a nivel humanitario y ha incidido en que la situación puede derivar "en una toma de control amistosa, o no" por parte del país norteamericano, en línea con sus amenazas de las últimas semanas contra la isla.

"Podría ser una toma de control amistosa, podría no ser una toma de control amistosa. No importa, porque están, como digo, en ruinas", ha afirmado el mandatario. "No tienen energía, no tienen dinero. Tienen profundos problemas a nivel humanitario", ha resaltado.

"No queremos ver eso, pero fueron muy malos para mucha gente", ha valorado Trump, quien ha sostenido que Cuba "vivía a costa de Venezuela". "Ya no vive a costa de Venezuela, que no les manda energía, combustible, petróleo, dinero o nada. Les cortamos el paso a todo lo demás", ha destacado, en referencia al endurecimiento del bloqueo.