Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralPlan AsfaltoNoche BlancaNieve SubbéticaAccidente¿Lluvia en S. Santa?Mercadillo de primaveraTuristas montillanosDespedidas
instagramlinkedin

En Directo

DIRECTO | Clavijo, en el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria: "Quiero que los reyes magos también vengan a Canarias, no solo a Cataluña"

Clavijo abre el último año de la legislatura con la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos en el centro del debate

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El Parlamento de Canarias celebra este 10 de marzo el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, una sesión que abre el último año de la legislatura y en la que el presidente, Fernando Clavijo, hará balance de la gestión del Ejecutivo desde 2023 y avanzará sus prioridades hasta el final del mandato, en un contexto marcado por la crisis de la vivienda, la presión migratoria, los debates sobre salarios y financiación, la situación del sector primario y las dificultades de los servicios públicos, especialmente en sanidad y dependencia, asuntos que centrarán el pulso entre el Gobierno y la oposición.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
  2. Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
  3. Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
  4. Bomberos de Córdoba rescatan a un menor atrapado en la guitarra gigante del Parque del Flamenco
  5. El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene
  6. Los turistas montillanos atrapados en Oriente Medio ya están en Madrid tras el vuelo de repatriación desde Omán: 'Estamos todos muy emocionados
  7. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  8. La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

La Mezquita-Catedral vuelve a batir su récord de turistas

¿Quién es quién en la Noche Blanca del Flamenco 2026? Estos son los artistas, horarios y escenarios

¿Quién es quién en la Noche Blanca del Flamenco 2026? Estos son los artistas, horarios y escenarios

El Imdeec encargará un estudio para evaluar el impacto económico del corte ferroviario y las borrascas en Córdoba

El Imdeec encargará un estudio para evaluar el impacto económico del corte ferroviario y las borrascas en Córdoba

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El futuro de la movilidad se decide esta semana en Málaga con eMobility Expo–MOW 2026, que dejará más de 12 millones de euros de impacto económico

El Ayuntamiento y Ouigo firman un acuerdo para promocionar Córdoba como destino turístico a través del tren

El Ayuntamiento y Ouigo firman un acuerdo para promocionar Córdoba como destino turístico a través del tren
Tracking Pixel Contents