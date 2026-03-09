Rusia-EEUU
Putin y Trump hablan por teléfono por primera vez este 2026 para abordar los conflictos de Irán y Venezuela
La primera conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos desde diciembre duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”, según el asesor Yuri Ushakov
EFE
Moscú
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este lunes por teléfono y abordaron, en particular, los acontecimientos en Irán y Venezuela, informó el Kremlin.
Según dijo el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, la conversación, la primera entre ambos líderes desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue ”franca” y ”constructiva”.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
- Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba en un Sueldazo premiado: 'Qué bonito es repartir ilusión así