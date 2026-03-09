Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así ha cambiado CórdobaCórdoba CFManifestación 8MFuente Obejuna-BelmezCrimen de MontemayorRepatriación montillanosSushiAlcaicería
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea de nuevo Irán, mientras Teherán contraataca con drones y misiles contra los países del Golfo

El Ejército de Israel ha anunciado que bombardeará el sur de Beirut durante "las próximas horas"

Mojtaba Jameneí.

Mojtaba Jameneí. / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fo

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  2. «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
  3. Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
  4. Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
  5. Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día
  6. El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España
  7. Un vendedor de la ONCE deja 1,5 millones de euros en Córdoba en un Sueldazo premiado: 'Qué bonito es repartir ilusión así
  8. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Racing de Santander y el Córdoba CF

PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

PP propone doblar la deducción por hijo en IRPF y bajar al 10% el IVA de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

Moeve Fútbol Zone 1x15: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

Moeve Fútbol Zone 1x15: análisis de la jornada y estreno de ‘Unpopular Opinion’

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Una dana atraviesa España con fuertes lluvias y frío: así afectará a Córdoba según la Aemet

Una dana atraviesa España con fuertes lluvias y frío: así afectará a Córdoba según la Aemet

Nuevo repunte de los embalses de Córdoba tras Regina y a la espera de las lluvias de esta semana

Nuevo repunte de los embalses de Córdoba tras Regina y a la espera de las lluvias de esta semana

El barril de petróleo roza los 110 dólares: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba

El barril de petróleo roza los 110 dólares: estas son las gasolineras más baratas para llenar el depósito en Córdoba
Tracking Pixel Contents