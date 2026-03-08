Oriente Próximo
Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas a Irán para confiscar sus reservas nucleares
Donald Trump dijo que desplegaría soldados sobre el terreno solo si hay "una muy buena razón"
EFE
Estados Unidos e Israel analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido, según informó este domingo el medio Axios, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que desplegaría soldados sobre el terreno solo si hay "una muy buena razón".
Tras más de una semana de comenzada la guerra, Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní, según cuatro fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.
Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.
La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60 % que posee Irán y que pueden convertirse en armas "en semanas", de acuerdo con los funcionarios.
El reporte trasciende un día después de que Trump argumentara que solo enviaría tropas a Irán por "una muy buena razón", sin especificar cuál.
"Y diría que, si alguna vez lo hiciéramos, estarían tan diezmados (las fuerzas iraníes), que no podrían luchar en el terreno", sostuvo el presidente en el avión Air Force One tras recibir los cuerpos de los seis soldados estadounidenses que han fallecido ahora en el conflicto.
El mandatario, quien tras un ataque en 2025 había asegurado que el programa nuclear de Irán estaba destruido, también afirmó hoy en una entrevista que las fuerzas estadounidenses han destruido la totalidad de la Armada iraní.
"Lo bueno es que hundimos 44 de sus barcos, que es toda su flota", anotó el líder republicano.
La primera semana de ofensiva de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) el viernes.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Senderismo en Córdoba: la ruta que conduce hasta un lugar sagrado en la sierra (y que puedes hacer en unas 3 horas)
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- José Alberto López, entrenador del Racing de Santander: 'Me gusta ver al Córdoba CF, es uno de los equipos más presionantes de Europa
- Lubna de Córdoba, la esclava que creció en Medina Azahara y dirigió la mayor biblioteca de Occidente
- Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular