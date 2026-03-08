Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Al menos 25 muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano y Beirut

Irán pone fin a los siete días de luto que han mantenido el país detenido y las calles desiertas por la muerte de Alí Jameneí, mientras continúan los bombardeos de Trump y Netanyahu y crecen las presiones para que se anuncie un nuevo líder supremo. Entre tanto, Israel divide sus esfuerzos militares en una creciente campaña terrestre y aérea contra el Líbano mientras bombardea Teherán y, en sus fronteras, trata de frustrar los ataques con misiles iraníes y del pais vecino que tienen aciudades como Tel Aviv o Haifa en alerta.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

19 muertos en un ataque israelí en el sur de Líbano Al menos 19 personas murieron este domingo en un bombardeo israelí contra un edificio de tres plantas en la localidad de Sir al Gharbiya, en el sur del Líbano, lo que provocó el derrumbe del inmueble, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN). Cazas israelíes alcanzaron de madrugada este edificio ubicado en el distrito de Nabatieh, que quedó "completamente" destruido y donde murieron al menos 19 personas, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con el medio estatal.

5.000 franceses "vulnerables" Las autoridades francesas tienen identificados a 5.000 de sus nacionales considerados "vulnerables" y que quieren ser repatriados de Oriente Medio por la guerra, mientras que 4.300 han podido volver con vuelos fletados por el Gobierno o de compañías comerciales. El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, que la pasada madrugada estuvo recibiendo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle a los 328 pasajeros llegados en su inmensa mayoría de Mascate, en Omán, precisó que un millar de franceses han sido repatriados con vuelos oficiales, tres civiles y tres militares, y el resto con comerciales.

Andrea López-Tomás Israel y EEUU atacan depósitos de almacenamiento de petróleo Los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán por primera vez. Como resultado, grandes incendios están ardiendo en toda la capital iraní. Mientras, los bombardeos contra los países del golfo Pérsico continúan con virulencia, un día después de que el ministro presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ofreciera una disculpa y se comprometiera a detener las agresiones a estos estados si ningún ataque se originara en sus territorios. Lea aquí la crónica desde Beirut.

Consenso en la elección del sucesor de Jameneí Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya han elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre. "La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

Israel atacará al sucesor de Jameneí El Ejército israelí reiteró este domingo en su cuenta de X en farsi que atacará al sucesor del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jameneí, asesinado durante el primer día de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, y a todos aquellos que lo designen. "Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", advirtió el Ejército en una publicación en su cuenta de X.

Salen los primeros vuelos comerciales desde Tel Aviv Tras más de una semana de guerra con Irán, este domingo han salido los primeros vuelos comerciales desde el aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras Tel Aviv (centro de Israel), reabierto de forma parcial, confirmó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos nacional. Las aerolíneas que están operando para la salida de vuelos comerciales son las israelíes El Al, Israir y Arkia.

20 litros de gasolina por persona al día Las autoridades iraníes racionaron este domingo a 20 litros de gasolina por persona al día tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado una nube de tóxica sobre la capital iraní. Así, lo informó el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, quien aseguró que se trata de una medida provisional tras los ataques de anoche, indicó la agencia Fars.

Una "guerra justificada" Un edificio en el centro de Tel Aviv y una sinagoga de Beith Shemesh -a 30 kilómetros de Jerusalén- han sido los dos únicos lugares golpeados por Irán que han dejado víctimas mortales en suelo israelí hasta el momento. En ellos, más allá del dolor de velar a sus diez fallecidos, o precisamente por eso, los vecinos han reforzado su discurso y aseguran que "no hay otra opción" que continuar con esta "guerra justificada".

Ofensiva aérea El Ejército de Israel dijo este domingo en un comunicado haber atacado aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, en el oeste de Irán. "Ayer sábado, durante una amplia oleada de ataques, la fuerza aérea de Israel atacó complejos militares del régimen terrorista iraní con aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán", recoge el comunicado castrense.