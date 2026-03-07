Trump bendice una alianza militar con países de América Latina y el Caribe sobre la base del poderío bélico de EEUU

"Este es un día histórico. Nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar contra los carteles que plagan nuestra región". Donald Trump recibió en el sur de la Florida a sus aliados latinoamericanos para poner en marcha el dispositivo político y bélico que, como remarcó su secretario de Guerra, Peter Hegseth, permitirá darle mayor alcance a la "Doctrina Don Roe", una extensión de la histórica Doctrina Monroe que reivindica la hegemonía de EEUU sobre la región. "Diez y siete naciones entraron a esta nueva alianza. El compromiso de usar fuerza letal para destruir los siniestros carteles terroristas. Nos desaceremos de ellos. Solo tienen que decirnos dónde están. Tenemos un armamento increíble, como se ha notado en el último período de tiempo". En medio de turistas y aficionados al golf que transitan el Trump National Doral Miami, el multimillonario republicano se jactó de la supremacía norteamericana a nivel global. " El mundo ha presenciado el poder supremo de Estados Unidos. Estamos proporcionando un servicio no solo a Oriente Medio sino el mundo". Reiteró que Cuba "está al final de la línea" de supervivencia, lanzó amenazas a México por ser el "epicentro" del narcotráfico y reivindicó las apetencias de Washington en el Canal de Panamá. "Me encanta", dijo sobre ese paso interoceánico. No habló acerca de Colombia pero a ningún analista le pasó inadvertido que la amenaza se extendía a ese país que es uno de los grandes productores de coca.

"No tienen dinero, tienen un régimen malo, no tienen nada, la gente no puede conseguir gasolina, quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio, el secretario de Estado) y conmigo. Están en sus últimos momentos tal como era. Pero ahora nuestro enfoque está en Irán", dijo el magnate a sus interlocutores sobre la situación en la isla caribeña. "Muchos de ustedes han tenido problemas con Cuba y me dijeron encárgate de esto. Bajo nuestra nueva doctrina no permitiremos que potencias externas ganen terreno". Una lluvia de aplausos provino de sus invitados, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura, Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; también el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; y, por último, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Irán y la región

"Este es un tiempo agitado, pero va muy bien, se ha hecho un progreso tremendo, he reconstruido el Ejército, teníamos que hacerlo, no hay un Ejercito tan grandioso en la tierra, hemos destruído 42 barcos de la marina de Irán y su fuerza aérea, sus comunicaciones, no sé cómo se comunican, son malas personas, mira toda la matanza que hicieron, esto tenía que hacerse", señaló sobre los ataques combinados con Israel. "Estaban muy cerca de tener un arma nuclear, y la habrían usado, le hacemos un favor al mundo, lo estamos haciendo bien".

Para Trump, lo que ocurre en Irán es parte de una política global que tiene su propio capítulo latinoamericano. Los países que integran su "escudo" actuarán para erradicar a los grupos de delincuentes elevados a la categoría de enemigos. "Les estamos dando duro donde podemos, vamos a ir con más fuerza. Ya no hay mucha gente llegando en barco, han disminuido un 96%", dijo sobre las supuestas narcolanchas hundidas en el Caribe y el Pacífico colombiano. La "nueva organización" avanzará en esas "prioridades compartidas". Trump quiere involucrar a sus socios en eventuales acciones del futuro. Al hablar de México, aseguró que "Estados Unidos hará lo necesario para proteger la seguridad nacional". Y si bien sostuvo que le "gusta mucho" su presidenta, Claudia Sheinbaum, porque tiene "una voz hermosa", le pidió que su Gobierno le permita a EEUU "erradicar los carteles" que "están tomando el control" de ese país y están "demasiado cerca de nosotros", pero ella se ha negado.

El momento de Venezuela

El multimillonario se celebró a sí mismo por la acción militar que el 3 de enero permitió el "secuestro" de Nicolás Maduro. "Venezuela está mejor que nunca, hemos desarrollado una gran relación. Los salvajes que asesinan fueron eliminados. Llevamos a Maduro a la justicia en una operación nunca vista, la gente no lo podía creer. Fuimos directo al corazón: 18 minutos de pura violencia. No quedó nadie, ni una persona en esa base militar". Y ahora, "estamos trabajando de cerca con Delcy Dodríguez (la "presidenta encargada"), está haciendo un gran trabajo con nosotros, y se lleva muy bien con Marco, estamos sacando una gran cantidad de petróleo y están ganando más dinero que nunca". Ese dinero, "se está gastando adecuadamente". Destacó el hecho de que Washington ha reconocido "legalmente" a ese Gobierno interino con el cual acaba de suscribir un acuerdo sobre el oro y los minerales raros que se encuentran bajo su suelo.

"La mayoría de los integrantes de la coalición son amigos míos. Mucho de los cuales apoyé, como en Argentina, cuando estaba unos puntos abajo en las encuestas", dijo sobre el ultraderechista Javier Milei, cuando estaba a punto de ser derrotado en las elecciones parlamentarias de octubre y Trump amenazó con abandonar a Argentina a su suerte. "Con Bukele nos hemos acercado mucho. Eres mayor y guapo. Dirige bien la operación, y eso me importa". El magnate dijo estar "encantado" con ejercer su influencia. "Me lo suplican y ganan por 30 puntos. ¿Hay alguna manera que me puedan pagar por esto? ".

Desde su asunción en enero de 2025, EEUU ha ampliado sostenidamente su área de influencia regional con un propósito definido: el repliegue de de China. En ese sentido destacó el trabajo realizado por su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano. "Será recordado como el mejor de la historia".