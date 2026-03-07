En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios
Arabia saudí dice haber interceptado un misil y cuatro drones en su territorio
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
La guerra contra Irán cumple una semana sin signos de que la campaña de bombardeos de Trump y Netanyahu vaya a parar, y con un recrudecimiento, en particular contra Teherán, que por su parte continua también atacando objetivos estadounidenses en la región. Las alarmas antiaéreas siguen sonando en Israel por los misiles y drones de Irán y Líbano, aunque con menos frecuencia que al principio de la ofensiva, mientras en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania sigue el goteo de muertos y heridos por ataques de militares y colonos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El papel de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses. "¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.
Siguen los ataques sobre Arabia Saudí
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi. En dos mensajes en la red social X, el Ministerio del Reino informó de la destrucción del misil y los drones sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.
Más ataques sobre Tel Aviv
Irán lanzó durante la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio. La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv".
Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz
Al menos cuatro marineros han perdido la vida y otros tres han resultado heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que ha lamentado que los marineros sean "blancos de los ataques".
Irán acusa a EEUU e Israel de ataques "indiscriminados" contra civiles, incluidos hospitales o zonas residenciales
El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ha acusado este viernes a Estados Unidos e Israel de llevar a cabo ataques "indiscriminados" contra infraestructura civil, incluyendo ataques o zonas residenciales. "Aeropuertos, escuelas, hospitales, centros de salud, edificios residenciales, instalaciones deportivas, mezquitas, cuarteles de la policía diplomática y otra infraestructura civil ha sido atacada deliberadamente y destruida", ha indicado ante la prensa desde Nueva York, si bien se ha marchado en el turno de preguntas.
EEUU dice que ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán en la primera semana del conflicto
Más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas es el balance de la primera semana de bombardeos estadounidenses contra el país persa, según informó este viernes el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom), encargado de las operaciones en Oriente Próximo. La última actualización de datos revela un amplio aumento de los lugares alcanzados en suelo iraní si se compara con los alrededor de 2.000 que las Fuerzas Armadas decían haber atacado con éxito hasta ayer. Entre los objetivos se encuentran importantes infraestructuras militares, como los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y de las fuerzas aeroespaciales del IRGC o diversos centros de comando y control.
El mayor portaviones de EEUU, el Gerald Ford, cruza el canal de Suez y se acerca a Irán
El mayor portaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que EEUU e Israel iniciaron hace casi una semana contra la república islámica. El Pentágono publicó este viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el mar Rojo.
Irán asegura que ataca las bases estadounidenses y no a los países árabes que las albergan
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas. "Irán y nuestros hermanos árabes han convivido durante siglos en un espíritu de amistad y respeto mutuo", comenzó diciendo Araqchí en un mensaje en su cuenta oficial de X. El jefe de la diplomacia iraní denunció que, sin embargo, "los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes". Por ello, concluyó que la respuesta de Irán a esos ataques es inevitable pero se dirige "contra las bases e instituciones estadounidenses" ubicadas en esos países.
Las compañías de armamento prometen a Trump cuadruplicar la producción de armamento de alta gama
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas de su país le han prometido que cuadruplicarán la producción de armamento de alta gama, un compromiso que llega mientras persisten las dudas sobre la profundidad del arsenal más avanzado de Washington en la guerra contra Irán.
Llega a España el segundo avión militar con 240 evacuados por la guerra en Oriente Próximo
El segundo avión del Ejército del Aire y del Espacio con 240 personas atrapadas por la guerra en Oriente Próximo, 229 españoles y 11 extranjeros, ha llegado este viernes a España procedente de Omán. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado que el vuelo militar, procedente de Mascate (Omán), ha llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 20:45 horas. La aeronave (A330) llegó a Omán esta mañana procedente de Yibuti, tras modificar su ruta después de recoger al 57º contingente del Destacamento Aéreo Táctico ‘Orión’, que participaba en la operación Atalanta de la Unión Europea de lucha contra la piratería. Se trata de la segunda aeronave enviada por el Ejército del Aire y del Espacio desde que estalló el conflicto, tras la repatriación de otros 171 ciudadanos este jueves.
- Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- El proyecto para el hotel en Bodegas Campos y la conexión de Badanas con la Ribera sigue adelante
- El Higueral recuerda cómo brotó el agua del suelo: 'Ha roto el venero de Maroto