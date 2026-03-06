Trump asegura que Cuba "va a caer muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y reiteró que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington.

En una conversación telefónica con la cadena CNN sobre la operación militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, Trump insistió en que el régimen comunista de la isla sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Oriente Medio, que hoy llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", dijo al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo" y para negociar Trump ha designado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto -Irán-", agregó.

"Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", indicó.

Un día antes, el republicano advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

También dijo este jueves, en una entrevista con Politico, que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" después del operativo de enero pasado en el que EE.UU. capturó al ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro, el más cercano aliado de La Habana.

Trump ha puesto como ejemplo la colaboración "maravillosa" con el Gobierno interino de la chavista Decly Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.