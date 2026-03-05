Meloni: "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra"

Después de varios días de perfil bajísimo, Giorgia Meloni ha decidido este jueves hablar con algo más de claridad sobre su postura en relación a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque sin renunciar del todo sus habituales malabarismos geopolíticos. "Italia no está en guerra ni quiere entrar en la guerra", ha afirmado la primera ministra italiana —aliada de Donald Trump— en una entrevista con la emisora RTL. En esa intervención ha dejado caer además que, en lo que respecta al uso de las bases militares estadounidenses en territorio italiano, la posición de Roma no sería muy distinta de la de España.

En una intervención en la que pareció medir cada palabra, quizá consciente de la oposición de gran parte de la opinión pública italiana a la guerra en curso, Meloni ha recordado que los acuerdos con Estados Unidos sobre el uso de bases militares en suelo italiano llevan más de medio siglo en vigor y fueron renovados mucho antes de su llegada al poder. "Se trata de acuerdos sobre logística y operaciones no cinéticas, lo que significa que no hablamos de [su uso para] bombardeos", ha explicado.

Dicho esto, según ha añadido, Roma no ha recibido hasta ahora "ninguna solicitud de EEUU" para utilizar las bases militares en suelo italiano con el objetivo de lanzar ataques o bombardeos. Y si esa petición llegara, dejó claro que la autorización no sería automática. "La responsabilidad sería del Ejecutivo, pero yo creo que en ese caso deberíamos decidirlo con el Parlamento", ha señalado.

Y es aquí donde Meloni también ha hecho una referencia explícita al Gobierno de Pedro Sánchez. "Sobre las bases militares, me parece que todos se están alineando con lo que prevén los acuerdos bilaterales. La propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no habrá ningún uso de las bases. Eso significa que no se pone en discusión lo que establecen esos acuerdos, y creo que eso vale para todos. También para nosotros".

Ayuda a Chipre con España

En paralelo, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha repetido básicamente el mismo mensaje en una comparecencia en el Congreso, donde esta mañana se está llevando a cabo un largo debate sobre la situación en Oriente Próximo. "No es una elección de este Gobierno, sino decisiones vinculadas a la pertenencia de Italia a la OTAN", ha afirmado Crossetto. "Italia no está en guerra y, como otros países, no ha sido involucrada. Italia está intentando mitigar las consecuencias de este conflicto", ha añadido.

En otro apartado, de acuerdo con Meloni, Italia se alineará con el Reino Unido, Alemania y Francia en el envío de ayuda a los países del Golfo, aunque quiso precisar el tipo de apoyo. "Estamos hablando de defensas aéreas, que enviaremos no solo porque son países amigos, sino sobre todo porque en esa zona hay decenas de miles de italianos y unos 2.000 militares italianos a los que queremos proteger", ha afirmado.

Por su parte, Crosetto ha añadido que, junto con España, Francia y Países Bajos, Italia enviará en los próximos días buques para reforzar la protección de Chipre. El ministro, quien también ha dicho haber estado en contacto con su homóloga española, ha explicado además que ya ha ordenado elevar el nivel de alerta de las defensas antiaéreas italianas "tras lo ocurrido en Chipre y Turquía".