Los efectos de la guerra en Irán
Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" tras las amenazas de Trump de "cortar todo el comercio" con España
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la "solidaridad europea de Francia" ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España tras su negativa a que EEUU pueda usar las bases de Rota y Morón para atacar Irán.
"El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", informaron fuentes del Palacio del Elíseo.
Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio y llegó incluso a sugerir la posibilidad de un embargo.
Sánchez ha comparecido este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra". El jefe del Ejecutivo ha defendido que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
- Córdoba se prepara para el barro en un martes primaveral: el giro exprés que dará el tiempo según la Aemet
- Detenidos dos individuos en Córdoba por robo con violencia en una vivienda unifamiliar, sustrayendo 6.000 euros