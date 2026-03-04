Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Israel y Estados Unidos continúan bombardeando instalaciones y edificios del Gobierno en Irán, que no ha parado de lanzar oleadas de drones y misiles contra Israel y los países del Golfo Pérsico desde que estalló el conflicto el sábado. La Media Luna Roja iraní elevó el martes a 787 la cifra de muertos por los ataques.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Objetivos de Hizbulá en el Líbano El Ejército israelí dijo este miércoles que ya ha atacado unos 250 objetivos del grupo Hizbulá en el Líbano, país contra el que comenzó un nuevo frente en esta guerra el lunes, tras un primer ataque de los chiíes contra el norte del país. "Hemos atacado unos 250 objetivos hasta la fecha y continuaremos así a diario", afirmó el comandante del Comando Norte de Israel, Rafi Milo durante una reunión con alcaldes de localidades del norte de Israel, las más afectadas por los misiles de la organización chií.

Jaime Mejías El petróleo modera su alza Cinco días después del comienzo de las tensiones geopolíticas entre Israel, Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo siguen escalando, pero con menos intensidad que en las últimas jornadas. El pasado lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz. Siendo este un enclave estratégico para el petróleo, por el que transita diariamente el 20% del consumo mundial del mismo, el acontecimiento ha desbocado los precios del crudo. Sin embargo, las cotizaciones de petróleo, tanto en su variable Brent, de referencia en Europa, como en su versión West Texas Intermediate (WTI), importante para EEUU, se han moderado en las últimas horas en torno al 3%. Lea aquí la noticia completa.

China, con España China rechaza el uso del comercio como "arma" tras la amenaza de Trump a España.

Las amenazas de Israel Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, afirmó este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz. "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", dijo en un comunicado.

Caen las bolsas asiáticas El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este miércoles un 12,06% en medio del conflicto en Oriente Medio provocado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Peligro en Líbano El Ejército de Israel urgió este miércoles a los libaneses a abandonar dos edificios situados en dos barrios del sur de Beirut, alegando que pertenecen a Hizbulá, antes de que sean atacados por sus cazas. "Para todos los presentes en el edificio marcado en rojo como se muestra en el mapa y los edificios adyacentes: ustedes se encuentran cerca de instalaciones que pertenecen a Hizbulá. Por su seguridad y la de sus familias, se le exige evacuar estos edificios inmediatamente y alejarse al menos 300 metros", detalló en dos comunicados el portavoz castrense Avichay Adraee.

Misiles hacia Israel Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles haber identificado misiles lanzados desde Irán hacia su territorio, en el quinto día de guerra desde la ofensiva contra el país persa lanzada por el Estado hebrero y EEUU el sábado. Los servicios de emergencias israelíes no reportaron impactos aunque aseguraron que sus "sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza", según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Ataques contra Arabia Saudita, Kuwait y Catar Durante la madrugada del miércoles, varios países de la región del golfo Pérsico aliados de Estados Unidos y blanco de la retaliación de Irán contra Washington volvieron a registrar ataques con misiles y drones. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita aseguró que sus defensas antiaéreas interceptaron nueve drones en su espacio aéreo, mientras que el Ministerio de Defensa de Kuwait informó de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales.

EEUU utiliza por primera vez el drone LUCAS Estados Unidos está aprovechando los masivos ataques que realiza desde el sábado contra Irán para dar el bautismo de fuego a LUCAS, un dron kamikaze que el Ejército estadounidense reconoce que está inspirado en el temido Shahed-136 iraní, que Rusia utiliza en grandes cantidades contra Ucrania. El Pentágono confirmó que los LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System o Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo) están siendo desplegados en los ataques junto con bombarderos estratégicos, cazas y misiles de crucero.