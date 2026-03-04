22 españoles salen de Irán por carretera hasta Azerbaiyán para ser repatriados a España

22 de los 158 españoles residentes en Irán han salido del país por tierra en la tarde de este miércoles, según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El país persa sigue sufriendo de bombardeos desde que, el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra unilateral no provocada contra el régimen de los ayatolás.

"Acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán 22 compatriotas residentes e Irán. Se encuentran ya salvo en Azerbaiyán, desde donde van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú - Estambul- España", ha dicho el jefe de la diplomacia en un comunicado en vídeo desde Palacio de Viana. "Llegarán a España previsiblemente mañana. La Embajada de España en Teherán sigue plenamente operativa, reducida a su personal esencial con el embajador al frente".

Además, el ministro ha anunciado que vuela hacia Oriente Medio "en estos mismos momentos" (el vídeo ha sido publicado a las 17:30 de la tarde) un avión del Ejército del aire solicitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. La noticia de la partida hacia la zona de un Airbus 330 de Defensa ha sido adelantada esta mañana por este diario. Además, continúa la repatriación desde los distintos países de la región a través de los vuelos comerciales disponibles, según el ministro.

"Hoy llega también un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas para ayudar en la evacuación. Omán, Arabia Saudí", ha afirmado Albares. "Emiratos Árabes Unidos y Baréin van a recibir un refuerzo de personal diplomático para garantizar que todos los españoles que la desean pueden abandonar y regresar sanos y salvos a España. No vamos a dejar a ningún español atrás".

Avión hasta Omán

Desde la base aérea madrileña de Torrejón ha salido este miércoles un avión Airbus A330 del Ejército del Aire y del Espacio con destino a Omán, en el Golfo Pérsico, han confirmado a este diario fuentes de Defensa. El despegue se ha llevado a cabo pasadas las once de la mañana. La tripulación vuela con una misión de evacuación de ciudadanos españoles en el área afectada por los ataques a Irán y la respuesta iraní con el lanzamiento de misiles y drones contra los países vecinos del Golfo.

Dadas las numerosas peticiones de evacuación de la zona afectada por la guerra, el Ejército del Aire ha optado finalmente por un Airbus A330 del Ala`45 del Ejército del Aire, la dedicada a transporte de autoridades y material logístico. Es uno de los aviones más grandes de la flota, con capacidad para cerca de 330 personas. En la tarde del martes se hacían las labores de preparación del vuelo, si bien sin una clara de partida por la inestable situación del tráfico aéreo en la zona.

De momento no se está pensando en el Ejército del Aire en habilitar uno de los aviones más grandes de la flota española, el A400M, para otras evacuaciones. La aeronave sí ha sido utilizado en rescates anteriores, como algunos de las realizadas en Afganistán. Pero esta decisión sobre más vuelos podría cambiar también en las próximas horas.

El vuelo de este miércoles es hasta Omán por ser el único punto del que por el momento se considera que se se puede extraer civiles en la zona afectada.