Guerra en Irán
Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre
Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea
EFE
Nicosia
Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.
El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia
- Trenes cancelados, sin conexión con Málaga ni Jaén y con limitaciones de velocidad: Córdoba, lejos de la normalidad ferroviaria
- Los embalses cordobeses son 10 años más ‘jóvenes’ que los españoles
- Córdoba CF-Andorra, en directo | Los visitantes amenazan con el cuarto al contraataque
- Carles Manso, el técnico más joven del fútbol profesional, examina al Córdoba CF