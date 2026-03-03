Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel sigue atacando de forma simultánea Teherán y Beirut

La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel entra en su cuarto día tras una nueva oleada de bombardeos cruzados en la región, marcada por el ataque contra la embajada de EEUU en Riad, mientras el conflicto se va expandiendo por toda la región del golfo Pérsico y amenaza con llegar al Líbano e incluso al Mediterráneo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

EEUU cierra indefinidamente su embajada en Kuwait Estados Unidos anunció este martes el cierre indefinido de su embajada en Kuwait, en plena ola de ataques de Irán a objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico como represalia por la guerra iniciada en su país por Washington y Tel Aviv. "Debido a las tensiones continuas en la región, la embajada estadounidense en Kuwait queda cerrada hasta nuevo aviso. Hemos cancelado todas las citas consulares regulares y de emergencia. Emitiremos un aviso cuando la embajada retome las operaciones normales", indicó la misión diplomática en su cuenta de la red social X.

Amazon, afectado Tres instalaciones del servicio de almacenamiento en la nube de Amazon en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin están "significativamente deterioradas" y han tenido que interrumpir sus servicios tras ser golpeadas por drones en las últimas horas, informó este martes el gigante estadounidense del comercio electrónico. "En los Emiratos Árabes Unidos, dos de nuestras instalaciones fueron atacadas directamente, mientras que en Baréin, un ataque con drones en las proximidades de una de nuestras instalaciones causó daños físicos a nuestra infraestructura", indicó Amazon Web Services (AWS) en una serie de alertas a sus clientes en la región, según la cadena especializada CNBC.

EEUU evacúa a su personal Estados Unidos ha anunciado este martes el cierre de su Embajada en Kuwait y la evacuación de su personal "no esencial" de sus legaciones diplomáticas en Jordania, Bahréin e Irak, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán. Así, la Embajada estadounidense en Kuwait ha indicado que estará cerrada "hasta nuevo aviso" debido a "las tensiones regionales". "Hemos cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia", ha anunciado a través de sus redes sociales.

Críticas de China China acusó este martes a Estados Unidos e Israel de "incitar un cambio de régimen" en Irán tras los ataques lanzados el pasado 28 de febrero y calificó de "inaceptable" el asesinato del líder de la república islámica, Alí Jameneí, en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning reiteró hoy en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales".

Se desploman las bolsas asiáticas El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió este martes un 7,24% en su primera jornada bursátil tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior escalada de tensiones en Oriente Medio.

Bajas en la Guardia Revolucionaria Al menos cinco miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques en las ciudades de Jam y Dir de la sureña provincia de Busher (sur), informaron medios iraníes este martes. “A causa del ataque estadounidense e israelí a las ciudades de Dir y Jam en la provincia de Bushehr, cinco miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron”, indicó el diario Shargh.

El Nikkei se desploma un 3,06% El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó este martes un 3,06 % ante la preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los precios del petróleo.

Guerras eternas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto, mientras su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán cuya duración estimó en la víspera entre cuatro y cinco semanas, agregando, con todo, que Washington tiene capacidad para más. "Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".

Bombardeos en Beirut El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán.