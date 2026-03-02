Estados Unidos
Trump luce un sarpullido en el cuello, que su médico atribuye a un tratamiento preventivo
La imagen de la erupción cutánea suscitó de nuevo especulaciones sobre la salud del mandatario, que a sus 79 años es el presidente más anciano del país
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, lució este lunes un sarpullido oscuro y con aparentes costras en el lado derecho del cuello, y que su médico personal, Sean Barbarella, atribuyó a un tratamiento preventivo.
La imagen de la erupción cutánea suscitó de nuevo especulaciones sobre la salud del mandatario, que a sus 79 años es el presidente más anciano de Estados Unidos, y que anteriormente ha aparecido en público con moretones en sus manos.
Barbarella, en una declaración a medios, dijo que Trump está "usando una crema muy común" en el cuello durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo", y que espera que las rojeces sean visibles "unas semanas".
Trump participaba este lunes por la mañana en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor cuando las cámaras captaron el sarpullido que asomaba por encima del cuello de su camisa, entre el cuero cabelludo y la parte de atrás de la oreja.
A principios de enero, el mandatario reveló a The Wall Street Journal que tomaba grandes dosis de aspirina al día por superstición desde hace años y atribuyó ese consumo a la aparición de hematomas en sus manos, que a veces se maquilla.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el año pasado a las especulaciones sobre los hematomas de las manos del presidente señalando que se pasa el día trabajando y dando apretones de mano.
Por otra parte, su médico, citado en la entrevista con el WSJ, aseguró que Trump goza de buena salud en general, pero aclaró que tiene una "insuficiencia venosa superficial crónica" que inflama la parte baja de sus piernas.
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- La Semana Santa de Córdoba mira cada vez más al horario de tarde
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla