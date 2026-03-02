Trump advierte de que la "gran ola" de ataques a Irán "está a punto de llegar" y no descarta enviar tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expuesto este lunes gran confianza en cómo está yendo la guerra que el sábado lanzó con Israel contra Irán, un conflicto que ha incendiado Oriente Próximo y en la que han perdido la vida de momento cuatro soldados estadounidenses. En unas declaraciones a CNN, el mandatario ha declarado: “Les estamos destrozando. Va muy bien. Ni siquiera hemos empezado a golpearles duro. La gran ola no siquiera ha sucedido. Está a punto de llegar”.

En otra entrevista ofrecida al tabloide 'New York Post', Trump ha dicho que no descarta el despliegue de tropas “si fuera necesario”. "A mí no me tiembla el pulso cuando se trata de tropas sobre el terreno. Todos los presidentes dicen ‘no habrá tropas sobre el terreno’. Yo no. Yo digo: ‘probablemente no las necesitemos’ o ‘si fueran necesarias'"

"Según lo previsto"

Ambas declaraciones han llegado antes de que Trump compareciera en la Casa Blanca en una ceremonia de entrega de medallas de honor, su primera aparición en público desde que inició el ataque, al que hasta ahora solo se ha dirigido con dos mensajes en vídeo grabados, mensajes en su red social y a través de breves entrevistas con numerosos medios, en las que a veces ha dejado ideas contradictorias sobre los argumentos en los que basa la guerra o las expectativas. En las de este lunes el republicano ha insistido en la idea de que la ofensiva militar va “según lo previsto”.

Trump afirma que la ofensiva va “por delante de lo planeado en términos de liderazgo”, una referencia directa a la muerte del ayatolá Ali Jameneí y otros 48 miembros del liderazgo iraní. “Pensábamos que llevaría al menos cuatro semanas y lo hicimos en un día”, ha dicho al diario de Rupert Murdoch, mientras que a CNN le ha dicho: “no quiero que se prolongue mucho”.

"Esto no es Irak"

Horas antes de las palabras de Trump este lunes por la mañana habían comparecido ante la prensa en el Pentágono el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, al frente del Estado Mayor de la Defensa. En un tono combativo y de repetida confrontación con algunos periodistas, Hegseth, un veterano del ejército y antiguo presentador de Fox News, ha defendido la decisión de Trump, que había prometido

"Esto no es Irak, esto no es (una guerra) sin final", ha dicho Hegseth, que ha asegurado que EEUU "marca los términos de esta guerra desde el principio hasta el fin" y ha afirmado que las ambiciones militares de Washington "no son utópicas".

Según Hegseth, el objetivo es "el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán y su marina" porque Teherán ha pasado décadas armando y financiando a grupos que atacaron a EEUU. "No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos acabando".