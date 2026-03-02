Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- La pastelería de Córdoba con inspiración francesa y minimalista que cuenta con el mejor 'cinnamon roll' de España
- La ofensiva iraní en Dubái sorprende a un grupo de viajeros de Montilla
- Carles Manso, el técnico más joven del fútbol profesional, examina al Córdoba CF