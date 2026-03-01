Estados Unidos
Al menos tres muertos y 14 heridos en un tiroteo en un bar de Texas
El responsable de los disparos es uno de los fallecidos
EP
Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos de diversa consideración, según ha informado la Policía
El incidente ha ocurrido en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02.00 de la madrugada, hora local (las 09.00, hora en España peninsular y Baleares) cuando un hombre armado se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.
Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y mataron a tiros al individuo, según acabó confirmando el alcalde de Austin, Kirk Watson, en rueda de prensa recogida por la cadena ABC.
La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304