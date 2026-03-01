El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel

Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.

De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.

Noticias relacionadas

El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.