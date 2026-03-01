Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel
Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí
EP
MADRID
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.
De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.
El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente