Ataques de EEUU a Irán
Trump asegura que "podría alargarlo y tomar el control total o acabarlo en dos o tres días"
Redacción
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado en una entrevista con Axios que dispone de varias “vías de salida” para poner fin a la ofensiva militar contra Irán, bautizada como operación "Furia Épica", que ha dejado más de 200 muertos, según ha informado la Media Luna Roja.
"Puedo prolongar la operación y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días y decirles a los iraníes: “Nos veremos de nuevo dentro de unos años si empiezan a reconstruir [sus programas nuclear y de misiles]”", ha asegurado Trump en una conversación telefónica desde Mar-a-Lago. “En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, vaticinó el mandatario.
Trump justificó el lanzamiento de los ataques contra Irán por dos motivos principales. En primer lugar, por el fracaso de las negociaciones de esta semana. “Los iraníes se acercaban y luego se echaban atrás, se acercaban y luego se echaban atrás. Entendí por eso que en realidad no quieren un acuerdo”, aseguró el republicano según recoge Axios.
El otro motivo es el historial de acciones atribuidas a Teherán en los últimos 25 años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo o mataban a alguien”, aseguró.
