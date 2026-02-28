Milei se anota una victoria importante con la aprobación parlamentaria de la reforma laboral

Javier Milei obtuvo una importante victoria política: el Congreso aprobó finalmente una reforma laboral que ofrece miradas antagónicas. El Gobierno sostiene que generará condiciones para la reactivación de un empleo formal que no crece desde 2012. La oposición y el movimiento obrero descartan que eso ocurra y aseguran que la normativa barre con conquistas sociales de décadas y allanan el camino para una Argentina mucho más injusta. El ultraderechista rechaza esa interpretación y al inaugurar el domingo por la noche la Asamblea Legislativa se espera que insista en su creencia en un futuro promisorio a partir de la nueva relación entre el capital y el trabajo derivada del cuerpo legal propuesto por La Libertad Avanza.

La iniciativa había sido avalada por el Senado. En la Cámara de Diputados se introdujeron luego algunos cambios pactados con sectores “dialoguistas” de centro-derecha como la eliminación del artículo 44 que modificaba el régimen de licencias por el cual se le descontaba a un asalariado los días que no trabajaba debido a enfermedades o dolencias.

"Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie", dijo la senadora oficialista, Patricia Bullrich, y responsabilizó al peronismo, donde inició su carrera política cinco décadas atrás como integrante de la guerrilla Montoneros, de haber generado la informalidad laboral de "millones de argentinos".

La oposición peronista fue tajante en su impugnación de la normativa. "Afecta derechos de los trabajadores, viola articulo 14 bis de la Constitución Nacional sobre el derecho a huelga y además va a impactar negativamente en el empleo y el salario”" sostuvo el senador Jorge Capitanich. "El Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos laborales", dijo su colega de bancada, Daniel Bensusán.

Modificaciones profundas

Los más de 200 artículos suponen un corte radical con la legislaciónpreexistentee. Limita el accionar de la justicia laboral, establece límites a los costos procesales, recorta las indemnizaciones y le permite a las empresas abonar en cuotas los litigios que pierde en los tribunales frente a un demandante por un despido injusto u otra clase de litigio. A partir de estos cambios, destacó el senador oficialista Juan Cruz Godoy, se terminará la "industria del juicio" que entre 2010 y 2024 “ha crecido un 135%”. La ley además reduce los aportes que hacen las empresas al fisco y la seguridad social.

Un tema fuertemente cuestionado por la Confederación General del Trabajo (CGT) es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) por el cual las empresas realizarán aportes mensuales que irán del 1% al 2,5%, según sus dimensiones, para financiar los despidos. El sindicalismo cuestionó la flexibilización de la jornada laboral. Se podrá trabajar turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas. Se creará además un "banco de horas extra". Un empleado podrá pactar que se transformen en días libres. Con el mismo criterio se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.

La normativa restringe de manera sensible el derecho a huelga, amplía el período de prueba hasta seis y ocho meses. Durante ese período una relación laboral puede concluir sin indemnización. Se eliminan las sanciones a las empresas que no registren los empleos. A partir de la vigencia de la ley se derogan estatutos profesionales como el de los periodistas.

La reacción sindical

La CGT convocó a una huelga general cuando la propuesta se discutió en la Cámara de Diputados. Aunque la paralización de actividades fue muy importante, la presión sindical no alcanzó a frenar la iniciativa. El movimiento obrero se propone impugnar la ley ante los tribunales y no descarta retomar las medidas de fuerza. El triunfo de Milei es, sin embargo, la derrota de una central obrera que ha perdido capacidad de negociación y presión. No casualmente el diario La Nación tituló: “el Gobierno le torció el brazo a la CGT y el peronismo”. Desde que, con el respaldo de Donald Trump pudo sortear las dificultades que se le presentaban en las elecciones parlamentarias, Milei ha consolidado su dominio del Congreso. El mismo viernes ha dado prueba de su capacidad de imponer la agenda de la ultraderecha al reducir a los 14 años la imputabilidad para los delitos.