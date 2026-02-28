Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ghana afirma que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania

Las autoridades de Ghana han confirmado este viernes que 55 de sus ciudadanos han muerto en combates en el marco de la invasión de Ucrania tras ser reclutados por el Ejército de Rusia, de un total de 272 que se calcula que han participado desde que comenzó la guerra hace ya más de cuatro años.

Durante su visita a Ucrania, el ministro de Exteriores ghanés, Sam Okudzeto Ablakwa, ha lamentado que estos ciudadanos "se hayan visto arrastrados a este conflicto armado por parte de redes de tráfico de personas".

"Esto es deprimente y terrorífico", ha aclarado, al tiempo que ha cifrado en dos los prisioneros de guerra ghaneses. "Como Gobierno responsable, no podemos mirar para otro lado ante estas estadísticas. No son solo números, representan vidas humanas y la esperanza de muchas familias ghanesas", ha aclarado.