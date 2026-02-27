Los Verdes arrebatan un escaño a los laboristas en el Parlamento británico y confirman el hundimiento de Starmer

La debacle del Partido Laborista británico pronosticada por las encuestas está empezando a materializarse. La formación ha perdido este viernes un escaño en la Cámara de los Comunes tras la celebración de elecciones anticipadas en la circunscripción de Gorton and Denton, en los suburbios de Mánchester, donde ganó con una amplia mayoría en las generales de 2024. Los Verdes se han alzado con la victoria y han confirmado el hundimiento del primer ministro, Keir Starmer, muy señalado tanto dentro como fuera de su partido.

Los laboristas han sido la tercera fuerza más votada con un 25,4% de los apoyos, por detrás de los Verdes (40,7%) y del partido de derecha populista Reform UK (28,7%). La formación de Starmer obtuvo más del 50% de los votos hace menos de dos años, lo cual supone una de las mayores caídas registradas hasta ahora en unas elecciones anticipadas. "Este tipo de elecciones siempre son difíciles para los gobiernos en el poder y estas no han sido una excepción", ha reconocido el responsable político de la campaña laborista, el diputado Andrew Western, quien ha alertado sobre la "política del enfado" y las "respuestas fáciles" de los Verdes y de Reform UK.

Voto progresista

El resultado de este viernes ha confirmado la pérdida de apoyos del Partido Laborista en la izquierda del espectro político. Los planes de recortar prestaciones sociales, la tibieza a la hora de condenar el genocidio en Gaza y los escándalos internos han hundido la popularidad del partido entre los votantes progresistas y ha dado impulso a los Verdes, quienes cuentan con un creciente apoyo en las zonas urbanas y entre las minorías étnicas, especialmente ente la comunidad musulmana. La victoria de este viernes ha sido la primera que el partido consigue en el norte de Inglaterra, síntoma del cambio de tendencia en la izquierda británica.

"Ahora todo el mundo sabe que votar a los Verdes es la forma de derrotar a Reform. Muchos antiguos votantes laboristas nos han dicho que nunca volverán a votar a un partido que apoya el genocidio, que alimenta el racismo y que no ha cumplido su promesa de mejorar la vida de los ciudadanos de todo el país", ha asegurado el líder de los Verdes, Zack Polanski, tras conocer los resultados.

Liderazgo cuestionado

La derrota supone un nuevo golpe para Starmer, muy cuestionado por el nombramiento del exministro Peter Mandelson —vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein— como embajador en Estados Unidos y por bloquear la candidatura del alcalde de Mánchester, Andy Burnham, en estas elecciones. El Comité Ejecutivo Nacional del partido atribuyó la decisión a que la candidatura de Burnham obligaría a celebrar una convocatoria electoral en la alcaldía de Mánchester y supondría un gasto innecesario para las arcas públicas, pero los rivales del primer ministro aseguran que la decisión se debe al temor a que Burnham pudiera lograr el escaño en el Parlamento e iniciar una pugna por el liderazgo del partido.

La victoria de los Verdes en Gorton and Denton ha sido un nuevo toque de atención para el líder laborista, a quien muchos de sus diputados le están pidiendo que imponga un giro a la izquierda para encauzar el rumbo del partido, cada vez más escorado a la derecha en asuntos como la inmigración o la economía. Starmer asegura haber recibido el mensaje de los suyos, pero lo cierto es que le queda muy poco margen de maniobra. Faltan menos de tres meses para las elecciones locales en Inglaterra y para las regionales en Escocia y Gales, unos comicios que serán decisivos para su futuro. El barco laborista se dirige a toda velocidad hacia el iceberg y sólo un milagro podrá salvar a su capitán.