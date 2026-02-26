Tensión entre Washington y La Habana
¿Qué se sabe del ataque de Cuba a una lancha de EEUU?
Redacción
Guardias fronterizos de Cuba dispararon el miércoles contra los ocupantes de una lancha rápida con matrícula de Florida (EEUU) que navegaba en aguas territoriales cubanas. La versión de las autoridades cubanas sostiene que, tras intentar un proceso de identificación, los ocupantes abrieron fuego contra los guardias y se inició un intercambio de disparos. Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro personas a bordo de la lancha murieron y seis resultaron heridas. El comandante de la embarcación cubana también resultó herido.
Cuba sostiene que los diez ocupantes de la lancha tenían nacionalidad cubana pero residían en EEUU y pretendían raliazar un infiltración con "fines terroristas". En el transcurso del encontronazo, que se produjo en aguas de Cayo Falcones, provincia de Villa Clara, al norte de Cuba, la policía cubana se incautó de armamento variado.
La situación ocurre en un clima de tensiones crecientes entre EEUU y Cuba, con sanciones, crisis energética y presión política de fondo. Washington dijo que investigará de forma independiente lo sucedido, sin confirmar la versión cubana.
Interrupción de envío de petróleo
Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan un nuevo auge de tensión desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la interrupción, por parte de Caracas y bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo a Cuba.
Estados Unidos, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en la isla de 9,6 millones de habitantes, aplica una política de máxima presión sobre La Habana, alegando la "amenaza excepcional" que representaría para la seguridad nacional estadounidense este país situado a solo 150 kilómetros de las costas de Florida.
