La hija adolescente de Kim acude a un desfile militar y refuerza su perfil de posible sucesora en Corea del Norte

La hija del líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió al desfile militar que puso fin al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte, en una aparición que refuerza las especulaciones de que estaría siendo preparada como futura sucesora del régimen.

Las imágenes difundidas este jueves por la agencia estatal KCNA muestran a la joven, quien se cree que podría llamarse Ju-ae o Ju-hae y tener alrededor de 13 años, junto a su padre en la tribuna observando el desfile celebrado el día previo en la plaza Kim Il-sung de Pionyang. En varias fotografías aparece al lado del mandatario, ambos vistiendo abrigos negros de piel, y de altos mandos militares mientras siguen el paso de las columnas de tropas. En otras, se la ve caminando junto a su padre, quien va saludando a soldados.

Los despachos oficiales de la KCNA sobre el Congreso y el desfile no mencionan explícitamente su presencia, pero su aparición en un evento de este calibre supone un nuevo paso en su creciente exposición pública. El Congreso, celebrado del 19 al 25 de febrero, definió las principales directrices políticas, económicas y militares para los próximos cinco años.

Poseedor de armamento nuclear

En el informe presentado, Kim reafirmó el rumbo nuclear del país al afirmar que se ampliarán aún más las fuerzas nucleares del Estado y se ejercerá plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares.

La joven debutó públicamente en noviembre de 2022 durante la inspección de una prueba del misil balístico intercontinental, y desde entonces ha acompañado a su padre en otras pruebas armamentísticas, actos militares y eventos diplomáticos, incluido un viaje a Pekín el año pasado, en el que el mandatario se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.Es la primera vez que se ve a Ju-ae en un evento relacionado con el Congreso, ya que la edición previa se celebró en 2021.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano ha señalado previamente que Ju-ae podría haber entrado en la fase de ser designada como sucesora. Según fuentes gubernamentales de alto rango de Corea del Sur, citadas el lunes por el diario local 'Chosun Daily', la joven podría estar actuando como "directora general de asuntos de misiles", recibiendo informes de generales y participando en la supervisión del programa armamentístico.

Noticias relacionadas

Algunos expertos sostienen que el marcado carácter patriarcal de la élite norcoreana podría representar un obstáculo para que una mujer asuma el liderazgo del país. Sin embargo, bajo Kim Jong-un las mujeres han ganado mayor visibilidad en puestos clave, como su hermana Kim Yo-jong, quien fue ascendida a directora de departamento en el último Congreso, o la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, designada en 2022. E