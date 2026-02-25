La policía halló en el piso de Epstein en París fotos de mujeres desnudas y objetos macabros, según BFM

El lujoso piso en París del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epsteinestaba decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas, objetos como un cráneo humano y también había imágenes del financiero junto a personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson o incluso saludando al papa Juan Pablo II.

También se encontró un cráneo de morsa y un elefante disecado, entre otros extravagantes objetos.

Los detalles del contenido del inmueble fueron divulgados este miércoles por el canal televisivo francés BFM, que tuvo acceso a información que la policía francesa recabó durante una redada en septiembre de 2019 (tras la muerte de Epstein en prisión) en el lujoso apartamento que tenía en el número 22 de la avenida Foch de la capital francesa.

Mujeres desnudas

En cuanto a las fotos de mujeres, se encontraban dispuestas por la superficie del apartamento de 800 metros cuadrados en lugares como los baños.

De acuerdo a la información recopilada por BFM, en la casa parisina había unos 150 marcos con fotos, 98 de ellas de mujeres y 65 de ellas desnudas.

Varias de las instantáneas mostraban a Jeffrey Epstein rodeado de mujeres desnudas, en la playa, en su salón de masajes o de vacaciones.

En algunas fotos, las mujeres aparecen con el rostro descubierto, a veces en poses lascivas, y otras eran directamente primeros planos de partes íntimas.

Investigación en Francia

En Francia, la Fiscalía decidió este mes abrir nuevas investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país como a posibles delitos financieros.

Se decidió nombrar a cinco magistrados para supervisar esas operaciones: tres para los delitos sexuales y dos para los aspectos económicos y financieros.

Investigación en EEUU

Las pesquisas se abrieron después de que, el 30 de enero pasado, en Estados Unidos se hicieran públicos millones de documentos del expediente, lo que reveló nuevos detalles sobre las conexiones de Epstein con figuras prominentes a nivel mundial.

En esos documentos París aparece con regularidad, ya que el empresario pasaba en la capital francesa varias semanas al año.

Archivo - El exministro de Cultura francés Jack Lang / Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon - Archivo

Las figuras francesas más afectadas por las revelaciones han sido el exministro socialista Jack Lang (que a consecuencia del escándalo tuvo que dimitir de su puesto al frente del Instituto del Mundo Árabe en París) y del diplomático Fabrice Aidan.

Tanto Lang como su hija Caroline están bajo una investigación preliminar por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales" por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.

Por su parte, Aidan habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Otros franceses que figuran en los documentos son el agente de modelos Daniel Siad, mencionado en el caso como posible reclutador de víctimas sexuales de Epstein.

Noticias relacionadas

Además, existe una denuncia ante la Fiscalía de París contra el director de orquesta Frédéric Chaslin, también mencionado en los papeles, por presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2016.