Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Países nórdicos y bálticos aportarán 12.500 millones de euros en ayuda a Kiev en 2026
Los países nórdicos y bálticos se comprometieron en Kiev este martes, día en que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, a entregar unos 12.500 millones de euros (más de 14.000 millones de dólares) en 2026 en ayuda militar al país invadido.
En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, manifestaron su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.
Guterres denuncia violaciones de DDHH "generalizadas" tras cuatro años de guerra en Ucrania
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que "las violaciones de los Derechos Humanos" han sido "generalizadas" durante los cuatro años de guerra en Ucrania y ha asegurado que el conflicto "sigue siendo una mancha en nuestra conciencia colectiva".
"El coste humano es catastrófico. A pesar de esfuerzos diplomáticos sin precedentes, el año pasado fue el más letal para la población civil ucraniana desde 2022. Más de 15.000 civiles han sido asesinados en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 41.000 heridos", ha indicado durante su discurso, leído por la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary Di Carlo.
Borrell: la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz
El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz porque las condiciones que tendría que aceptar Kiev serían “totalmente inaceptables”. (Seguir leyendo)
Una bandera ucraniana de 100 metros recorre Alicante, la capital 'española' de la diáspora
Una gran bandera de Ucrania de cien metros de largo ha recorrido este martes las principales calles de la ciudad de Alicante, la provincia española con más refugiados de la diáspora por la guerra con Rusia en el día en que se cumplen cuatro años del conflicto.
Una pancarta titulada 'La victoria de Ucrania, la victoria del mundo' ha precedido la multitudinaria marcha con la bandera portada por varios centenares de personas desde la plaza de los Luceros en dirección al ayuntamiento para la lectura de un manifiesto donde se pide no olvidar una guerra en el otro extremo del continente europeo.
La Asamblea General de la ONU reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y pide un alto el fuego
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que reafirma su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", incluyendo sus aguas territoriales, además de pedir "un alto el fuego inmediato, total e incondicional" cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.
El texto --aprobado este martes con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Rusia-- hace un llamamiento a una paz "amplia, justa y duradera" de conformidad con el Derecho Internacional y la carta de Naciones Unidas.
Israel anuncia ayuda energética a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra
Israel ha anunciado este martes nueva ayuda energética a Ucrania en el marco del cuarto aniversario de la guerra lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
"Cuando el mundo conmemora cuatro años desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Israel apoya al pueblo ucraniano", ha indicado el Ministerio de Exteriores israelí quien ha confirmado la entrega de 117 centrales eléctricas portátiles a la región de Kiev.
El acuerdo se ha concretado en una llamada del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, centrada en las "urgentes necesidades energéticas".
Zelenski replica a Orbán que Rusia destruyó el oleoducto Druzhba y advierte del riesgo mortal para repararlo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha replicado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que fue Rusia quien destruyó el oleoducto Druzhba y que "no es la primera vez que lo hacen", por lo que le ha pedido que "si quiere bloquear algo como el apoyo financiero", que bloquee el dinero a Moscú y no el préstamo de 90.000 millones a Kiev con dinero de la UE.
Tras la decisión de este lunes de Budapest de bloquear el préstamo a Ucrania acordado por los líderes de los 27 Estados miembro, alegando que lo hacía en respuesta Kiev por estar boicoteando el suministro de crudo ruso a Hungría, este martes Zelenski ha respondido que no ha sido su país quien ha atacado el oleoducto Druzhba y ha apuntado al Kremlin.
El G7 apoya los intentos de Trump de "lograr la paz" en Ucrania y apuesta por garantizar la seguridad nuclear
Los líderes del G7 han mostrado este martes su apoyo a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de "lograr la paz" en Ucrania y se han comprometido así a trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad nuclear a medida que la invasión se adentra en su quinto año.
"Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como de su libertad, soberanía e independencia. Expresamos nuestro continuo apoyo a los esfuerzos del presidente Trump por lograr estos objetivos mediante el inicio de un proceso de paz y la negociación directa entre las partes", han afirmado en un comunicado conjunto.
Coalición de Voluntarios se compromete a elevar la presión contra Rusia y le exige que negocie un alto el fuego
La Coalición de Voluntarios, la treintena de países que apoyan a Ucrania en su defensa a largo plazo ante la agresión de Rusia, ha reiterado este martes su compromiso con elevar la presión contra Moscú, al tiempo que ha exigido que las autoridades rusas participen en las negociaciones para un alto el fuego en la guerra.
Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el foro se ha reunido en una cita con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acompañado de los dirigentes de Dinamarca, Finlandia, Estonia, Islandia, Letonia, Noruega, Suecia y Croacia, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, Antonio Costa.
Putin advierte de posibles sabotajes a los gasoductos que conectan Rusia con Turquía
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este martes de que existen posibles riesgos a la seguridad de los gasoductos Turkish Stream y Blue Stream, que transportan gas desde Rusia hasta Turquía, en línea con los sabotajes que reventaron varias tuberías de los Nord Stream en septiembre de 2022.
Putin ha afirmado que disponen de información sobre la posibilidad de sabotear estas instalaciones ubicadas en el fondo del mar Negro, unos ataques que tendrían como motivación hacer fracasar las negociaciones de paz con Ucrania. "No pueden calmarse, no saben qué hacer para destruir este proceso pacífico", ha afeado.
