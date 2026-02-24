La presidenta de México asegura que no hay "ningún riesgo" para el Mundial tras la muerte de 'El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, una de las sedes del país en el Mundial de fútbol 2026 y epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte del importante capo narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Todas las garantías, ningún riesgo", dijo la mandataria mexicana en su conferencia diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar de 'El Mencho', con apoyo de la inteligencia estadounidense. Oseguera era considerado el capo narcotraficante más peligroso e intocable, en un pueblo al sur de Guadalajara -capital de Jalisco, oeste del país-.

Guadalajara y sus alrededores es el área metropolitana con más desaparecidos de todo México. Con el Mundial de fútbol se ha blindado con tecnología punta tras la muerte de 'El Mencho'. El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.

Ola de violencia

Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación desató una ola de violencia el pasado fin de semana en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.

Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio "El Mencho" Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo. La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México. Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.

Calles vacías

Tras la muerte del capo, las calles de Guadalajara lucían el lunes semivacías y muchos comercios permanecieron cerrados, mientras que las clases fueron suspendidas en Jalisco y una decena de estados más. La violencia de la víspera puso de manifiesto la amplia movilización de que es capaz el poderoso CJNG. Con 12.575 desaparecidos, según cifras oficiales, Jalisco es uno de los estados más golpeados por esta lacra tan mexicana. Más de la mitad de esos reportes corresponden a Guadalajara y su área metropolitana, la segunda mayor ciudad del país. Detrás de las desapariciones, los expertos apuntan de que son el resultado del reclutamiento forzado para grupos criminales. Las víctimas suelen ser jóvenes de escasos recursos. En su búsqueda, los familiares de desaparecidos han hallado en este estado cerca de 300 de fosas clandestinas con cadáveres y restos mutilados.

Las cámaras de videovigilancia aumentarán de 7.000 a 13.000 en el estado de Jalisco para incrementar la seguridad. Pero la violencia desatada estos días ha reavivado el temor entre los habitantes de Guadalajara. El turismo se ha desplomado en la zona.