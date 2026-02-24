Europa arropa a Ucrania sin Estados Unidos en los actos del cuarto aniversario de la invasión

Que Estados Unidos se está desvinculando de la guerra de Ucrania se nota en que ha recortado casi por completo la ayuda financiera, en que el armamento que entrega es previo pago y en que la representación del país en los actos conmemorativos del cuarto año de resistencia ucraniana a la invasión rusa a gran escala se ha limitado a nivel de representantes de la Embajada en Kiev.

Que Europa es ahora la que sostiene a Ucrania se ve en los 90.000 millones en deuda conjunta que han acordado los 27 para sostener al país un par de años más (a falta de soslayar el veto de Hungría) o en la enésima ronda de sanciones a individuos rusos lanzada ayer por Bruselas y hoy por Londres.

Ucrania ha entrado esta madrugada en su quinto año de guerra; o en su año número 13, si se contabiliza, como piden insistentemente los ucranianos, la primera invasión rusa del Donbás y la anexión ilegal de la península de Crimea en 2014.

Para arropar a su líder, Volodímir Zelenski, han acudido hoy a Kiev algunos de los líderes europeos. El presidente ucraniano ha recibido este martes en una capital soleada pero fría a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el del Consejo Europeo, António Costa; y los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos (los primeros ministros de Estonia y Letonia, Kristen Michal y Evika Siliņa) y nórdicos (el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen y los de Suecia y Noruega, Ulf Kristersson y Jonas Gahr Store), y los jefes de Gobierno de Islandia y Croacia, Kristrún Frostadóttir t Andrej Plenkovic.

El presidente finlandés, Alexander Stubb; el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con su esposa, Olena Zelenska; el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y otros altos funcionarios de la UE asistieron a la oración conjunta por Ucrania en la Catedral de Santa Sofía de Kiev (Ucrania), el 24 de febrero de 2026. Los principales líderes de la UE llegaron a Ucrania en el aniversario del inicio de la invasión rusa en 2022. / SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL / EFE

El presidente español, Pedro Sánchez, no ha acudido a la cita, como tampoco lo han hecho los jefes de Gobierno de Alemania, Francia o Reino Unido, que sí participarán en una videoconferencia de la "Coalición de Voluntarios". En representación de España ha asistido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una de las 26 delegaciones internacionales llegadas en tren en las últimas 48 horas, incluyendo la de España, Alemania, Reino Unido y eurodiputados y una delegación de comisarios europeos.

Los actos del día han comenzado una misa oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la catedral de Santa Sofía de Kiev. "Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin dijo que iba a tomar Kiev en tres días", ha escrito Zelenski en Telegram, en un mensaje acompañado por un vídeo en el que se le ve comprando flores para dejarlas como homenaje a los caídos en la plaza Maidan.

Reunión de la Coalición de Voluntarios

Hoy, los líderes del Viejo Continente han aprovechado para subrayar su apoyo a Ucrania. El alemán Friedrich Merz ha apelado a la "fuerza conjunta" tras cuatro años de invasión rusa. El británico Keir Starmer ha reiterado el apoyo a Kiev "mientras sea necesario". El presidente de Francia resalta que la guerra ordenada por Putin "fortaleció" a la OTAN y "unió a los europeos"

La UE se ha comprometido, en un comunicado conjunto de la Comisión, el Consejo y el Parlamento, a seguir sosteniendo a Ucrania con más fondos y armas, y presionando a Rusia, para debilitarla, con más sanciones sobre el sector energético y financiero y contra su flota fantasma.

Kiev (Ucrania), 24/02/2026.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a su mujer Olena Zelenska, y altos mandatarios europeos en la ceremonia religiosa de la catedral de Santa Sofía / EFE

Este lunes, Hungría vetó el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y la aprobación definitiva del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Ursula Von der Leyen, António Costa y Roberta Metsola han reafirmado el compromiso de la UE de tener listo en primer pago de esta financiación "lo antes posible".

Zelenski ha aprovechado para pedir una fecha para la entrada de Ucrania en la UE en un discurso en el Parlamento Europeo

Coalición de Voluntarios para Ucrania

A lo largo de la jornada, los líderes europeos y Zelenski participarán desde Kiev por videoconferencia en una reunión de la "Coalición de los Voluntarios" liderada por Francia y Reino Unido y formada por más de treinta países, entre ellos España, que se han comprometido a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un hipotético alto el fuego.

Las negociaciones tripartitas entre los enviados de Washington, Moscú y Kiev no han arrojado de momento resultados sustanciales públicos. Los líderes europeos, mientras, se encuentran divididos entre los que proponen tomar la iniciativa y hablar directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, para defender los intereses europeos en un eventual acuerdo de paz (como Francia e Italia) y los que, como Alemania o Reino Unido, rechazan lanzar conversaciones paralelas con el Kremlin y prefieren que esa impronta se deje a través de la delegación ucraniana.