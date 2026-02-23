En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Al menos tres muertos y cuatro heridos en ataques rusos en Odesa y Zaporiyia
Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra distintos puntos en las provincias ucranianas de Odesa, el sur del país, y de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que son dos las víctimas mortales en esta provincia, dos hombres de 20 y 45 años, mientras que los damnificados son tres personas de entre 23 y 45 años. Asimismo, ha precisado que dos de estos se encuentran en estado grave, si bien todos están recibiendo tratamiento médico.
Dinamarca destinará medio millón de euros más a Ucrania
El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este domingo que destinará 3.800 millones de coronas danesas (medio millón de euros) adicionales al fondo de 2026 para Ucrania, a pocos días de que se cumplan cuatro años desde la invasión a gran escala por parte de Rusia.
"La lucha de Ucrania también afecta a nuestra seguridad. Europa no debe olvidar la lucha de los ucranianos, y por eso me parece importante que el Gobierno planee asignar más de 3.800 millones de coronas adicionales a Ucrania este año. Me enorgullece que Dinamarca esté liderando este camino", ha declarado el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado en el que ha asegurado que el "apoyo a la defensa de Ucrania también contribuye a la defensa de Europa y de Dinamarca".
Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz.
"Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".
España sale a la calle para denunciar el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión rusa
Varias manifestaciones han recorrido este domingo diversas ciudades españolas para denunciar la situación de olvido de Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y alertar del riesgo de que si bien la guerra hoy es en territorio ucraniano, mañana puede ser en el resto de Europa. (Seguir leyendo)
La guerra de Ucrania supera en duración a la de Corea y en tres meses sobrepasará a la Primera Guerra Mundial
Cuatro años de conflicto son, en términos históricos, demasiados. Ese es el tiempo que llevan combatiendo las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la invasión a gran escala rusa desde la madrugada del 24 de febrero de 2022: 1457 días de destrucción y muerte. (Seguir leyendo)
Centenares de personas marchan en Barcelona para pedir el fin de la guerra en Ucrania
Centenares de personas han salido este domingo a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de este país.
La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en forma de concentración en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.
Moscú derriba 21 drones ucranianos que se dirigían a la capital
Las defensas antiaéreas han derribado este domingo 21 drones ucranianos de ala fija que se dirigían la capital rusa, denunció su alcalde, Serguéi Sobianin.
"Los especialistas de los servicios para situaciones de emergencia trabajan en los lugares donde cayeron los fragmentos" de los aparatos no tripulados, señaló en las redes sociales.
Además, otra veintena de drones fueron abatidos sobre la región de Kaluga, a unos 200 kilómetros de Moscú.
Moscú reduce vuelos en aeropuertos tras derribo de doce drones cerca de la capital rusa
Las autoridades rusas han tenido que limitar este domingo el número de vuelos en los cuatro aeropuertos de la capital tras el derribo de doce drones ucranianos cerca de la urbe.
"Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos", informó la agencia de transporte aéreo civil Rosaviatsia.
Lo mismo ha ocurrido en otros aeropuertos de la parte europea de Rusia como Nizhni Nóvgorod, Sarátov, Kaluga o Yaroslavl.
Atentado en Leópolis
La Policía Nacional de Ucrania afirmó este domingo en un comunicado que la mujer detenida como sospechosa de un atentado explosivo que la pasada noche acabó con la vida de una agente e hirió a 25 personas en Leópolis actuó siguiendo instrucciones de los servicios secretos rusos.
En vídeo
Un ataque ruso con misiles y drones deja al menos un muerto y varios heridos en Ucrania.
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- ¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia
- Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido