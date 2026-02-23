En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Venezuela recibe 65 toneladas de suministros médicos de EEUU
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, liderada por la encargada de negocios Laura Dogu --enviada por Donald Trump a finales de enero para retomar las relaciones diplomáticas entre ambos países--, ha informado de la recepción de 65 toneladas de suministros médicos procedentes del país norteamericano para atender las necesidades de la población venezolana.
"Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos. Seguimos avanzando el plan de tres fases del (presidente de Estados Unidos)", reza un mensaje de la Embajada en redes sociales firmado por la enviada estadounidense.
De esta manera, ya son 71 toneladas de provisiones sanitarias las recibidas por las autoridades de Venezuela a cargo del Gobierno norteamericano y dentro del plan en tres fases --estabilización, recuperación y transición-- trazado por Estados Unidos para el país latinoamericano.
España planteará hoy a la UE levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este lunes que planteará hoy a sus homólogos de la Unión Europea (UE) el levantamiento de las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el Consejo que celebran en Bruselas.
La ONG Foro Penal contabiliza 54 personas con libertad plena tras amnistía en Venezuela
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó que 54 personas han sido liberadas desde el pasado viernes hasta este domingo tras la promulgación de la Ley de Amnistía.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, señaló que los casos fueron confirmados desde el viernes hasta las 20:30 hora local (00:30 GMT) de este domingo.
Detalló que 32 presos políticos recibieron libertad plena este domingo, 15 el sábado y otros 7 el viernes, día en que también confirmaron una excarcelación con medidas cautelares que no está cubierta por la amnistía.
Petro limita a "crudos livianos" una eventual importación de petróleo de Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que una eventual importación de petróleo de Venezuela se limitaría exclusivamente a "crudos livianos" que pueden ser menos contaminantes del medioambiente.
"No estamos pensando traer petróleo de Venezuela, no se necesita. Si acaso, es posible el petróleo de Apure/Barinas que es liviano y podría refinarse en Barrancabermeja (departamento de Santander)", escribió el mandatario en su cuenta de X.
Más de 200 presos políticos inician una huelga de hambre en Venezuela
Más de 200 presos políticos de la cárcel El Rodeo I, incluyendo a detenidos extranjeros como el argentino Nahuel Gallo, iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones, informaron este domingo familiares de estas personas, tres días después de la promulgación de la Ley de Amnistía.
En una publicación en X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que son 213 las personas que iniciaron la protesta dentro de la prisión, que se encuentra a las afueras de Caracas, según un video publicado por la organización en el que familiares reportan la huelga de hambre.
La ONG Foro Penal confirma 16 liberaciones de presos políticos tras la amnistía en Venezuela
Un total de 16 liberaciones de presos políticos han sido verificadas tras la promulgación de la Ley de Amnistía el pasado jueves en Venezuela, informó este domingo la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de estos detenidos.
Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó en X que desde el viernes hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este domingo han confirmado la liberación de 16 presos políticos, cuyas identidades no fueron reveladas.
Rusia termina de repatriar a los 4.300 turistas varados en Cuba
Las aerolíneas rusas dieron este domingo por terminada la operación de repatriación de los casi 4.300 turistas varados en Cuba debido a la crisis energética causada por el embargo impuesto por EE.UU. a la isla caribeña.
"Las compañías aéreas han completado los vuelos de repatriación de los turistas rusos de Cuba", informó el Ministerio de Transporte en un comunicado en Telegram.
Medidas de gracia o indultos presidenciales
Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de que se otorguen "medidas de gracia" o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONG y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos. El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó este sábado que "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir "medidas de gracia o de indulto" presidencial.
El Parlamento asegura que se están liberando a cientos de personas tras la amnistía en Venezuela
El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que "en este momento" se están dando "cientos de liberaciones" derivadas de la Ley de Amnistía promulgada el pasado jueves en el país suramericano.
Venezuela rechaza la prórroga de Washington a su estatus de "emergencia nacional" para EEUU
El Gobierno de Venezuela ha rechazado este domingo la prórroga anunciada esta semana por Estados Unidos sobre su estatus como "emergencia nacional" contra los intereses norteamericanos y su seguridad.
La Administración Trump prorrogó el pasado día 18 la orden firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama en un contexto enormemente complejo, entre negociaciones con el actual Gobierno venezolano después de que precisamente Washington capturara en enero al presidente Nicolás Maduro tras una operación en Caracas y en medio de liberaciones de presos políticos e incautaciones norteamericanas de cargueros de petróleo en el Caribe. El país está gobernado ahora mismo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
