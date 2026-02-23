Operación Lanza del Sur
EEUU mata a tres hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Caribe
Más de un centenar de personas han muerto en la campaña de ataques contra embarcaciones presuntamente implicadas en el tráfico de drogas
EP
Tres supuestos narcotraficantes han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el mar Caribe, según ha informado el Mando Sur estadounidense en un comunicado. Desde septiembre, más de un centenar de personas han muerto en la campaña de ataques estadounidense.
"Tres narcoterroristas varones han muerto durante esta acción. Ningún militar estadounidense ha sufrido daño", ha indicado el Mando Sur en un comunicado publicado en redes sociales.
El ataque se ha lanzado por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan. "La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal sobre una embarcación operada por una organización clasificada como terrorista", ha explicado.
"Los datos de Inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que practicaba operaciones de narcotráfico", ha añadido.
Este nuevo ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según ha indicado la ONU.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Delicias que albergará 38 viviendas
- El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba lanzará una línea de subvenciones para evitar que los cines de verano sean deficitarios
- La Universidad de Córdoba aprueba tres nuevos grados conjuntos europeos que se implantarán en el curso 2027/28