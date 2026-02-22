En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
Medidas de gracia o indultos presidenciales
Las autoridades venezolanas evalúan la posibilidad de que se otorguen "medidas de gracia" o indultos presidenciales a personas excluidas de la Ley de Amnistía, un instrumento que solo beneficia a ciertos detenidos, por lo que diferentes ONG y familiares exigen que las liberaciones se extiendan a todos los presos políticos. El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anticipó este sábado que "muchas" de las personas que no califican para recibir la amnistía están siendo consideradas para recibir "medidas de gracia o de indulto" presidencial.
El Parlamento asegura que se están liberando a cientos de personas tras la amnistía en Venezuela
El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró este sábado que "en este momento" se están dando "cientos de liberaciones" derivadas de la Ley de Amnistía promulgada el pasado jueves en el país suramericano.
Venezuela rechaza la prórroga de Washington a su estatus de "emergencia nacional" para EEUU
El Gobierno de Venezuela ha rechazado este domingo la prórroga anunciada esta semana por Estados Unidos sobre su estatus como "emergencia nacional" contra los intereses norteamericanos y su seguridad.
La Administración Trump prorrogó el pasado día 18 la orden firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama en un contexto enormemente complejo, entre negociaciones con el actual Gobierno venezolano después de que precisamente Washington capturara en enero al presidente Nicolás Maduro tras una operación en Caracas y en medio de liberaciones de presos políticos e incautaciones norteamericanas de cargueros de petróleo en el Caribe. El país está gobernado ahora mismo por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía
La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.
En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado.
"Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.
Las relaciones con Colombia
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el viernes en Caracas al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, con el fin de celebrar una reunión sobre "temas de interés para ambas naciones", informó el equipo de prensa de la Presidencia venezolana. El ministro colombiano encabeza una delegación enviada por el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar "próximamente" una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.
Un protocolo para aplicar la amnistía
Autoridades de Venezuela establecieron este viernes un protocolo, del que aún se desconoce su contenido, para la aplicación "expedita" de la Ley de Amnistía aprobada en la víspera por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para casos de presos políticos de los últimos 27 años. El documento fue redactado y aprobado durante una reunión en la que participaron los titulares del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General, Caryslia Rodríguez y Tarek William Saab, respectivamente, y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza, además de otros funcionarios de estas instituciones.
El Parlamento venezolano establece una comisión de seguimiento de la ley de amnistía para presos políticos
La Asamblea Nacional de Venezuela ha establecido este viernes una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de la recién aprobada ley de amnistía para los presos políticos, ya firmada por la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.
El presidente de la comisión de consultas sobre la ley, el diputado Jorge Arreaza, ha confirmado que el mecanismo de seguimiento trabajará "por áreas específicas" y "de forma pedagógica" a fin de que la población pueda entender el proceso en su totalidad, según un comunicado difundido por la Asamblea Nacional venezolana.
La ley determina que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante las autoridades, si bien establece que aquellos que se exiliaron puedan ser representados por un abogado o abogada de su "confianza y elección" mientras se tramita su solicitud. Además, impide su detención durante el tiempo que esté en curso el trámite.
Capriles dice que la amnistía es insuficiente y pide cambiar sistema judicial venezolano
El diputado opositor venezolano Henrique Capriles afirmó este viernes que la Ley de amnistía aprobada por unanimidad en el Parlamento es insuficiente y consideró que es necesario un "cambio profundo" en el Poder Judicial.
El Parlamento aprobó el jueves una ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguezque, en teoría, cubre el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.
En un mensaje publicado en X, Capriles consideró que la legislación es "necesaria" y un "paso en la construcción de puentes hacia la democracia", pero indicó que debe ser "mucho más amplia".
Alrededor de 400 presos políticos están excluidos de la amnistía, según la ONG Foro Penal
Unos 400 presos políticos de Venezuela están excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento el jueves, dado que este instrumento solo beneficia a detenidos en 13 momentos específicos entre 1999 y 2026, afirmó este viernes la ONG Foro Penal.
El director presidente de la organización, Alfredo Romero, precisó durante una rueda de prensa que estas 400 personas están vinculadas a operaciones militares, aunque el grupo también incluye a civiles.
En este contexto, subrayó que hay personas excluidas de la amnistía que, por ejemplo, fueron "acusadas de delitos que no cometieron" y no pueden ser amnistiados porque fueron arrestados en momentos que no se incluyen en la ley entre 1999 y 2026.
El Parlamento de Venezuela instala una comisión especial para implementar ley de amnistía
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela instaló este viernes la comisión especial que garantizará el cumplimiento de la ley de amnistía para presos políticos que fue aprobada por unanimidad este jueves en el país suramericano, y que podrá revisar casos no contemplados en la norma.
"El objetivo principal de esta comisión especial es desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en colaboración con los órganos del sistema de justicia del país", explicó la AN en una nota de prensa.
La comisión se instaló en el Palacio Federal Legislativo, sede parlamentaria en Caracas, dirigida por el diputado chavista Jorge Arreaza como presidente y por la opositora Nora Bracho como vicepresidenta.
