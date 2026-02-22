Estados Unidos
Abaten a un joven que intentó entrar en la residencia de Trump de Mar-a-Lago
La identidad de la víctima se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar
EFE
El Servicio Secreto de EEUU abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.
Su comunicado precisó que los agentes actuaron hacia las 01.30 de la mañana hora local tras una entrada no autorizada en la residencia del líder republicano en Mar-a-Lago. En el momento de los hechos no había ninguna persona bajo la protección de los Servicios Secretos, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.
La identidad del joven, que tenía unos 20 años, no se difundirá hasta que sus familiares no hayan sido informados de su muerte.
La nota difundida en redes sociales precisa que el hombre fue localizado en la puerta norte de Mar-a-Lago con lo que parecía ser un arma y un bidón de combustible.
Los agentes del Servicio Secreto y de la Oficina del Sheriff de Palm Beach se enfrentaron al joven y en ese intercambio hubo disparos. Según el comunicado, ningún agente de las fuerzas del orden resultó herido.
Lo sucedido está bajo investigación y los agentes implicados estarán de baja administrativa a la espera de las conclusiones de las pesquisas.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- El antiguo cine Córdoba del Sector Sur, cada vez más cerca de ser un espacio comercial
- Un local de un residencial de Arroyo del Moro en Córdoba se convertirá en 29 VPO
- Rubi, entrenador del Almería, desafía al Córdoba CF: 'Pensamos que podemos ganarles, el año pasado lo hicimos dos veces
- La Policía Nacional detiene a cuatro personas y cierra una discoteca en Ciudad Jardín por actos violentos
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- Vía Crucis de las Cofradías de Córdoba: horario, recorrido y todo lo que debes saber sobre Jesús de la Sangre