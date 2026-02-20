Mazazo a la política económica
“Puto tribunal”. Trump se lanza contra el Supremo y tilda de “vergüenza” la decisión contra sus aranceles
Donald Trump ha reaccionado con ira ante la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este viernes ha tumbado buena parte de sus aranceles. El mandatario, que estaba en una reunión con gobernadores en la Casa Blanca sin prensa presente cuando le han comunicado la sentencia, la ha tildado de “vergüenza” y ha explicado que tiene un plan alternativo para seguir imponiendo gravámenes, según han explicado fuentes presentes en el encuentro a distintos medios.
Trump ha convocado una rueda de prensa en la Casa Blanca pero ya antes de esa aparición se habían filtrado informaciones sobre su airada reacción. Concretamente, fuentes que habían estado en la reunión de gobernadores han contado a ‘The Wall Street Journal’ que uno de sus asesores comerciales le ha pasado un papel informándole de la sentencia, ante lo que ha dicho “entonces, ¿hemos perdido?”
El rotativo ha explicado que Trump, que tenía previsto un coloquio con los gobernadores, ha decidido entonces abandonar el encuentro para preparar la respuesta pública.
Fuentes de CNN, mientras, han explicado a la cadena que la frustración del presidente ha ido creciendo y ha ido poniéndose cada vez más furioso y en la reunión con los gobernadores se ha lanzado en una diatriba contra el Supremo y ha llegado a decir “puto tribunal”.
La prensa había estado presente en el inicio de la reunión, que se ha iniciado media hora antes de que el Supremo publicara su sentencia, pero Trump ha hecho que tuvieran que abandonar la sala. Antes de que los periodistas se fueran solo ha contestado a una pregunta sobre el potencial ataque militar a Irán. “Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, ha dicho.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana
- Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- Expertos en altas capacidades y familias piden en Córdoba cuidar el talento con un compromiso conjunto
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios