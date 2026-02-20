Venezuela
Albares anuncia que pedirá a la UE levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía
Insta a Rodríguez a "crear las condiciones" para que los venezolanos puedan regresar al país
EP
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por unanimidad este viernes en el país.
En declaraciones en Barcelona antes de presentar la Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29 a los embajadores asiáticos en España, Albares ha asegurado que la UE debe enviar "un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa".
"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para que se produzca este diálogo amplio pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también", ha subrayado el ministro.
Lo más amplia posible
Albares ha destacado que la amnistía se haya aprobado por unanimidad, con los votos de la oposición venezolana, y ha deseado que sea lo más amplia posible y permita "que los presos políticos puedan salir a la calle".
"Animamos a la presidenta encargada Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, a que se creen las condiciones para que aquellas personas que en estos momentos están fuera de Venezuela, 200.000 de ellos viviendo aquí en España, aquellos que quieran puedan regresar a Venezuela", ha reclamado el ministro.
Además, ha recordado que la UE no sancionó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "porque normalmente la Unión Europea, cuando establece sanciones individuales siempre deja fuera a presidentes y ministros de Asuntos Exteriores, precisamente para mantener el cauce de diálogo abierto".
