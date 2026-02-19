Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El CPJ denuncia abusos y maltratos a periodistas palestinos en prisiones israelíes El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció este jueves que decenas de periodistas palestinos liberados de prisiones israelíes aseguran haber sufrido "abusos sistemáticos", entre ellos negligencia médica y violencia sexual, durante los periodos en los que estuvieron detenidos. El informe, basado en 59 entrevistas realizadas a periodistas palestinos liberados entre octubre de 2023 y enero de 2026, señala que 58 de ellos afirmaron haber sido sometidos a tortura, maltrato u otras formas de violencia mientras permanecían bajo custodia israelí.

La ONU muestra su preocupación por la "limpieza étnica" de Israel contra los palestinos Los ataques perpetrados por Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, así como la denegación de asistencia humanitaria o los desplazamientos forzosos, suscitan preocupación por la "limpieza étnica" llevada a cabo en los territorios palestinos, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas difundido este jueves. El mismo documento señala que tales acciones "parecen tener como objetivo el desplazamiento permanente de los palestinos en todos los territorios ocupados".

Israel se prepara para un posible ataque con EEUU a Irán Según The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí. Israel también se está preparando para un posible ataque conjunto con Estados Unidos, según The New York Times, que cita a dos fuentes de la Defensa israelí. El gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, de acuerdo con las fuentes, que describen la posible operación en Irán como un ataque de varios días con el objetivo de forzar al país a hacer más concesiones sobre su programa nuclear en las negociaciones.

Muere un palestino de 19 años en un ataque de colonos israelíes al noreste de Jerusalén Un palestino de 19 años, que se encontraba en estado crítico, falleció la noche del miércoles a causa de las heridas sufridas durante un ataque de colonos contra la aldea de Mijmas, al noreste de Jerusalén. El Ministerio de Sanidad identificó a la víctima como Nasralah Muhamad Jamal Abu Siam, siendo el primer muerto por un ataque de colonos de este 2026. En el mismo ataque, otros tres palestinos resultaron heridos de bala, mientras que los colonos robaron decenas de ovejas, según fuentes locales y la Media Luna Roja.

Trump despliega el ejército cerca de Irán y evalúa posibles ataques El presidente de EE.UU., Donald Trump, estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días, según funcionarios citados por la cadena CBS. (Seguir leyendo)

"Pequeños avances" con Irán La Casa Blanca dijo este miércoles que hay "pequeños avances" diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida el martes en Ginebra. "Hubo algo de progreso, pero todavía estamos muy lejos en algunos temas. Creo que se espera que los iraníes nos presenten más detalles en las próximas semanas, por lo que el presidente (Donald Trump) seguirá observando los avances", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

200 hectáreas confiscadas Las autoridades israelíes formalizaron una orden de expropiación contra 200 hectáreas de terreno pertenecientes a las ciudades palestinas de Sebastia y Burqa, incluido el yacimiento arqueológico que acoge la primera, según confirmó el Gobierno palestino. En un comunicado difundido a última hora del martes, el ministro Muayad Shaban, jefe de la Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos, denunció que dicha confiscación "constituye un atentado contra el patrimonio cultural y civilizacional del pueblo palestino" y dijo que demuestra "un uso selectivo de las herramientas legales" para favorecer la ocupación israelí.

Otro ataque de colonos israelíes en Cisjordania Al menos tres palestinos resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, en Mujmas (centro de Cisjordania) por disparos de colonos israelíes, informó la Media Luna Roja Palestina; mientras que un cuarto resultó herido por soldados del Ejército de Israel, según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "Los equipos de la Media Luna Roja Palestina en Ramala están atendiendo a tres personas heridas por munición real disparada por colonos de la localidad de Mujmas", señaló la Media Luna Roja en un comunicado.

Israel derriba la casa en Cisjordania de un miembro de Hamás implicado en dos ataques en 2024 El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el derribo de la vivienda en Cisjordania de un integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsable de dos ataques perpetrados en 2024 que se saldaron con la muerte de dos israelíes. Así, ha indicado en un comunicado que los militares demolieron la casa en la localidad de Silat al Jarziya de Raafat Dauasi, un integrante de Hamás en la ciudad cisjordana de Yenín muerto en un bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel en agosto de 2024.