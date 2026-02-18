EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Aterriza en Venezuela el primer vuelo de la española Air Europa desde finales de noviembre

El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses sin operaciones entre España y el país suramericano, aterrizó la noche de este martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21:00 hora venezolana (1:00 GMT del 18 de febrero).

Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.