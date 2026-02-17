En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski defiende no "repetir el error" de ceder territorio a Rusia y pide "sanciones totales" contra Moscú
Rusia se hace con el control de dos localidades en Sumi y Donetsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Trump aconseja a Ucrania sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia "rápidamente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aconsejado este lunes al Gobierno ucraniano a sentarse a la mesa de negociaciones "rápidamente", en la víspera de una nueva ronda de contactos con Ucrania y Rusia, en esta ocasión en Ginebra, donde estará sobre la mesa cuestiones territoriales.
"Más vale que Ucrania se siente a la mesa rápidamente", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial en su camino a Washington D.C.
Kallas afirma que el Kremlin es "plenamente responsable" de envenenar a Navalni
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo este lunes que el Kremlin es "plenamente responsable" del envenenamiento hace dos años del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, y afirmó que Bruselas "continuará usando su régimen de sanciones" para rendir cuentas a Moscú.
"El asesinato de opositores políticos forma parte del ADN del régimen. No es una demostración de fuerza, sino una admisión de miedo", afirmó Kallas. La también vicepresidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la UE "seguirá utilizando su régimen de sanciones en materia de derechos humanos contra Rusia para garantizar la rendición de cuentas por la represión".
La delegación rusa llegará a Ginebra el martes por la mañana y regresará el miércoles
La delegación rusa en la nueva ronda de negociaciones sobre la paz en Ucrania llegará a Ginebra el martes por la mañana y abandonará la ciudad suiza el miércoles por la tarde, según una fuente próxima a las conversaciones.
"Llegarán a las cinco o seis de la mañana y tomarán el vuelo de regreso la noche del miércoles", dijo la fuente a la agencia TASS. Agregó que "por el momento es así", pero los planes pueden cambiar.
Los representantes de Rusia y Ucrania volverán a reunirse a partir de este martes en Ginebra después de dos rondas de negociaciones, celebradas en las últimas semanas en Abu Dabi con la mediación de Estados Unidos. Según la prensa, uno de los temas sobre la mesa en Ginebra será una nueva tregua energética entre Rusia y Ucrania.
Ucrania dice haber llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente
Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo contraataques exitosos en la parte sureste del frente, informó en su cuenta de Facebook el jefe del Ejercito ucraniano, Oleksandr Sirski, durante una visita a las zonas de Oleksandrivka y Guliaipole.
Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, el bloqueo parcial por parte del Kremlin de la plataforma de mensajería Telegram y las medidas del Gobierno ucraniano y la empresa SpaceX para evitar que el Ejército ruso utilizara terminales Starlink para sus comunicaciones han creado problemas a las fuerzas invasoras.
Ucrania asegura que las conversaciones sobre su adhesión a la UE "están cobrando una dimensión práctica"
Ucrania ha asegurado este lunes que las conversaciones para su adhesión a la Unión Europea "están cobrando una dimensión práctica", afirmando que hay una mayor conciencia en Europa sobre la importancia de que Kiev forme parte del club comunitario, toda vez los acuerdos de paz y las garantías de seguridad que se pacten formarán parte de la arquitectura de seguridad europea.
"Me parece que este proceso está cobrando una dimensión práctica. Las conversaciones continúan. Ya hemos mantenido conversaciones concretas con diferentes visiones y fórmulas, pero sin duda aún queda mucho trabajo por delante", ha argumentado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en rueda de prensa tras reunirse con el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.
Zelenski defiende no "repetir el error" de ceder territorio y pide "sanciones totales" para Rusia
En referencia a la invasión de Crimea o parte del este de Ucrania en 2014, pero también otras crisis como la de Georgia en 2008, Zelenski ha reiterado el "gran error" que supone "permitir que el agresor se quede con algo". "Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014. E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos", ha indicado.
Así las cosas ha señalado que "no se puede detener a Putin con besos o flores", en referencia a una actitud de apaciguamiento con Moscú. "Yo nunca lo hice y por eso no siento que sea el camino correcto. Mi consejo para todos: no hagan eso con Putin", ha señalado.
Zelenski ordena extremar las precauciones ante el riesgo de un nuevo ataque masivo ruso
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó este lunes a sus fuerzas armadas y a la empresa eléctrica nacional, Ukrenergo, que preparen de urgencia durante el día medidas adicionales de protección a las infraestructuras, después de que sus servicios de inteligencia le informaran de que Rusia prepara un nuevo ataque masivo contra Ucrania.
“He ordenado al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko; al ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, y al presidente de Ukrenergo, Vitali Zaichenko, que preparen medidas de protección adicionales durante el día”, dijo Zelenski en sus redes sociales tras reunirse con las autoridades regionales y otros dirigentes para evaluar la situación tras los bombardeos rusos de la pasada noche.
Finlandia establecerá un centro de mando de la OTAN en Laponia para reforzar el Ártico
El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunció este lunes que Finlandia establecerá en Rovaniemi, la capital de Laponia, el centro de mando multinacional de las Fuerzas Terrestres de Avanzada de la OTAN (FLF, por sus siglas en inglés) para reforzar la presencia aliada en el Ártico.
"Éste es un paso más hacia el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la OTAN en el Alto Norte y la región del Ártico", afirmó en un comunicado Häkkänen, cuyo país ingresó en la Alianza en abril de 2023 tras décadas de neutralidad militar, como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
Rubio reitera que EEUU no busca imponer a nadie un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este lunes en Budapest que Washington busca que Moscú y Kiev pongan fin a la guerra de Ucrania, pero no pretende "imponer un acuerdo a nadie" ni "forzar" a aceptar un pacto que alguna de las partes no quiera.
"Estados Unidos ha tenido éxito al poder lograr que ambos lados hablen", dijo Rubio en una rueda de prensa, y subrayó que, "por primera vez en varios años", ese diálogo existe "a nivel técnico".
Según explicó Rubio, representantes de ambas partes se sentaron "la semana pasada en Oriente Medio" y Washington prevé retomar esas conversaciones en Ginebra "a finales de esta semana", algo que calificó de "muy positivo".
El Kremlin defiende que el asesor de Putin encabece nuevamente su delegación en Ginebra
El Kremlin defendió este lunes la presencia del asesor de la Presidencia rusa, Vladímir Medinski, quien volverá a encabezar la delegación rusa en las próximas negociaciones para la paz en Ucrania que tendrán lugar en Ginebra el miércoles y jueves.
"Recordemos la reiterada declaración de (el presidente ruso, Vladímir) Putin de que Medinski sigue siendo el jefe de la delegación negociadora rusa. Lo dijo antes de la primera ronda (de negociaciones) en Abu Dabi, y durante la misma", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
- La trastienda de los caracoles en Córdoba: menos consumo, más incertidumbre y una tradición obligada a reinventarse
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- El Rally Sierra Morena ya tiene recorrido: más de 200 kilómetros serán cronometrados
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Continúan cancelados o derivados a autobuses la mayoría de los trenes Avant que unen Córdoba con Sevilla, Málaga y Granada
- Los Baños de Popea, en imágenes
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres